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ЕС попытается купить в Южной Корее снаряды для Киева, заявил премьер Польши - РИА Новости, 24.03.2023
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00:42 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/boepripasy-1860239172.html
ЕС попытается купить в Южной Корее снаряды для Киева, заявил премьер Польши
ЕС попытается купить в Южной Корее снаряды для Киева, заявил премьер Польши - РИА Новости, 24.03.2023
ЕС попытается купить в Южной Корее снаряды для Киева, заявил премьер Польши
Европейский союз будет пытаться закупить в Южной Корее артиллерийские боеприпасы для Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам по... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T00:42
2023-03-24T00:42
украина
матеуш моравецкий
евросоюз
нато
сергей лавров
дмитрий песков
южная корея
россия
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Европейский союз будет пытаться закупить в Южной Корее артиллерийские боеприпасы для Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе. "Мы будем, используя деньги из Европейского фонда мира, производить совместно закупки в тех странах, которые имеют больше боеприпасов. В Европе таких стран очень немного. Я не хочу вдаваться в слишком далеко идущие спекуляции. Например, Южная Корея является такой страной, которая, как считают специалисты, имеет очень много артиллерийских и ракетных снарядов", - сказал Моравецкий. "Мы будем пытаться оттуда купить боеприпасы... для наших потребностей и, возможно, если будет такое согласие корейской стороны, то и на другие нужды, назовем это так, но не за наши деньги, а за деньги Европейского фонда мира", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://radiosputnik.ria.ru/20230302/koreya-1855488309.html
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украина, матеуш моравецкий, евросоюз, нато, сергей лавров, дмитрий песков, южная корея, россия
Украина, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Южная Корея, Россия
ЕС попытается купить в Южной Корее снаряды для Киева, заявил премьер Польши

Премьер Польши Моравецкий: ЕС попытается купить в Южной Корее боеприпасы для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Европейский союз будет пытаться закупить в Южной Корее артиллерийские боеприпасы для Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Эксперт: ради чего и ради кого Южная Корея будет снабжать оружием Украину?
2 марта, 20:58
"Мы будем, используя деньги из Европейского фонда мира, производить совместно закупки в тех странах, которые имеют больше боеприпасов. В Европе таких стран очень немного. Я не хочу вдаваться в слишком далеко идущие спекуляции. Например, Южная Корея является такой страной, которая, как считают специалисты, имеет очень много артиллерийских и ракетных снарядов", - сказал Моравецкий.
"Мы будем пытаться оттуда купить боеприпасы... для наших потребностей и, возможно, если будет такое согласие корейской стороны, то и на другие нужды, назовем это так, но не за наши деньги, а за деньги Европейского фонда мира", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Лидеры ЕС поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов
Вчера, 19:37
 
УкраинаМатеуш МоравецкийЕвросоюзНАТОСергей ЛавровДмитрий ПесковЮжная КореяРоссия
 
 
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