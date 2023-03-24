https://ria.ru/20230324/besporyadki-1860413436.html
В Бейруте недовольные вкладчики устроили беспорядки около здания ЦБ
В Бейруте недовольные вкладчики устроили беспорядки около здания ЦБ - РИА Новости, 24.03.2023
В Бейруте недовольные вкладчики устроили беспорядки около здания ЦБ
Недовольные вкладчики устроили в пятницу беспорядки около здания Центробанка в ливанской столице Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:18
2023-03-24T15:18
2023-03-24T15:18
в мире
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мишель аун
наджиб микати
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БЕЙРУТ, 24 мар - РИА Новости. Недовольные вкладчики устроили в пятницу беспорядки около здания Центробанка в ливанской столице Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. Одна из ассоциаций ливанских вкладчиков устроила демонстрацию против циркуляров Центробанка страны. Демонстранты жгут шины и стреляют петардами в сторону учреждения. Вкладчики обвиняют Центробанк в преступлениях против ливанского народа. В руках собравшиеся держат плакаты, в которых именуют себя партией вкладчиков и требуют от Центробанка прекратить "стрижку" депозитов. На одном из плакатов написано: "Мы – партия вкладчиков. Самая честная из всех партий". Телеканал Al-Jadeed пишет, что в районе Аль-Хамра, где расположены многие банки, наблюдается усиленное присутствие военных и силовиков. Бывший президент Ливана Мишель Аун ушел со своего поста в конце октября 2022 года после шести лет нахождения у власти, несмотря на то, что на тот момент парламент так и не избрал другого главу государства. Обязанности президента возложены на переходное правительство во главе с премьер-министром Наджибом Микати. Парламент Ливана не смог избрать нового президента с 11 попыток. Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и социальной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара резко обесценилась. Курс ливанского фунта на черном рынке упал до 100 тысяч за один доллар США. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
https://ria.ru/20230305/afiny-1855955032.html
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Беспорядки у здания Центробанка в Ливане
Беспорядки у здания Центробанка в Ливане
2023-03-24T15:18
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в мире, ливан, бейрут, сша, мишель аун, наджиб микати
В мире, Ливан, Бейрут, США, Мишель Аун, Наджиб Микати
В Бейруте недовольные вкладчики устроили беспорядки около здания ЦБ
В ливанском Бейруте недовольные вкладчики устроили беспорядки около здания Центробанка
БЕЙРУТ, 24 мар - РИА Новости. Недовольные вкладчики устроили в пятницу беспорядки около здания Центробанка в ливанской столице Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
Одна из ассоциаций ливанских вкладчиков устроила демонстрацию против циркуляров Центробанка страны. Демонстранты жгут шины и стреляют петардами в сторону учреждения. Вкладчики обвиняют Центробанк в преступлениях против ливанского народа.
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В руках собравшиеся держат плакаты, в которых именуют себя партией вкладчиков и требуют от Центробанка прекратить "стрижку" депозитов. На одном из плакатов написано: "Мы – партия вкладчиков. Самая честная из всех партий".
Телеканал Al-Jadeed пишет, что в районе Аль-Хамра, где расположены многие банки, наблюдается усиленное присутствие военных и силовиков.
Бывший президент Ливана Мишель Аун
ушел со своего поста в конце октября 2022 года после шести лет нахождения у власти, несмотря на то, что на тот момент парламент так и не избрал другого главу государства. Обязанности президента возложены на переходное правительство во главе с премьер-министром Наджибом Микати
. Парламент Ливана не смог избрать нового президента с 11 попыток.
Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и социальной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара резко обесценилась. Курс ливанского фунта на черном рынке упал до 100 тысяч за один доллар США
. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
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