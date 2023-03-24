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Белоруссия продлила ограничения на вывоз ряда промышленных товаров - РИА Новости, 24.03.2023
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02:17 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/belorussiya-1860246266.html
Белоруссия продлила ограничения на вывоз ряда промышленных товаров
Белоруссия продлила ограничения на вывоз ряда промышленных товаров - РИА Новости, 24.03.2023
Белоруссия продлила ограничения на вывоз ряда промышленных товаров
Белоруссия еще на полгода продлила временный запрет на вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T02:17
2023-03-24T02:17
белоруссия
россия
киргизия
евразийский экономический союз
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МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Белоруссия еще на полгода продлила временный запрет на вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении правительства республики. Вместе с тем решение имеет ряд исключений. В частности, запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товаров, а также на полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии, на изготовленные с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Решение о запрете также не распространяется на товары, вывозимые за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Документ прописывает процедуру выдачи лицензий на вывоз товаров. Помимо этого, запрет не касается вывоза товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, перемещаемых между частями территории России транзитом через Белоруссию, вывозимых для международной гуманитарной помощи, вывозимых из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств, вывозимых в Киргизию, Армению, Казахстан по согласованию с госорганами, а также ряда иных случаев. В приложении к постановлению содержится перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз, в нем - свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В нем – ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и так далее. Основные положения постановления вступили в силу с 23 марта 2023 года и будут действовать в течение шести месяцев. Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". В сентябре прошлого года решение было продлено на полгода.
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белоруссия, россия, киргизия, евразийский экономический союз
Белоруссия, Россия, Киргизия, Евразийский экономический союз
Белоруссия продлила ограничения на вывоз ряда промышленных товаров

Белоруссия на полгода продлила ограничения на вывоз из страны ряда промышленных товаров

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МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Белоруссия еще на полгода продлила временный запрет на вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении правительства республики.
«
"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе.
Вместе с тем решение имеет ряд исключений. В частности, запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товаров, а также на полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии, на изготовленные с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
Решение о запрете также не распространяется на товары, вывозимые за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Документ прописывает процедуру выдачи лицензий на вывоз товаров.
Помимо этого, запрет не касается вывоза товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, перемещаемых между частями территории России транзитом через Белоруссию, вывозимых для международной гуманитарной помощи, вывозимых из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств, вывозимых в Киргизию, Армению, Казахстан по согласованию с госорганами, а также ряда иных случаев.
В приложении к постановлению содержится перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз, в нем - свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В нем – ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и так далее.
Основные положения постановления вступили в силу с 23 марта 2023 года и будут действовать в течение шести месяцев.
Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". В сентябре прошлого года решение было продлено на полгода.
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БелоруссияРоссияКиргизияЕвразийский экономический союз
 
 
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