https://ria.ru/20230324/belorussiya-1860246266.html

Белоруссия продлила ограничения на вывоз ряда промышленных товаров

Белоруссия продлила ограничения на вывоз ряда промышленных товаров - РИА Новости, 24.03.2023

Белоруссия продлила ограничения на вывоз ряда промышленных товаров

Белоруссия еще на полгода продлила временный запрет на вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T02:17

2023-03-24T02:17

2023-03-24T02:17

белоруссия

россия

киргизия

евразийский экономический союз

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МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Белоруссия еще на полгода продлила временный запрет на вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении правительства республики. Вместе с тем решение имеет ряд исключений. В частности, запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товаров, а также на полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии, на изготовленные с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Решение о запрете также не распространяется на товары, вывозимые за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Документ прописывает процедуру выдачи лицензий на вывоз товаров. Помимо этого, запрет не касается вывоза товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, перемещаемых между частями территории России транзитом через Белоруссию, вывозимых для международной гуманитарной помощи, вывозимых из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств, вывозимых в Киргизию, Армению, Казахстан по согласованию с госорганами, а также ряда иных случаев. В приложении к постановлению содержится перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз, в нем - свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В нем – ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и так далее. Основные положения постановления вступили в силу с 23 марта 2023 года и будут действовать в течение шести месяцев. Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". В сентябре прошлого года решение было продлено на полгода.

https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859750648.html

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белоруссия, россия, киргизия, евразийский экономический союз