https://ria.ru/20230324/belorussiya-1860246266.html
Белоруссия продлила ограничения на вывоз ряда промышленных товаров
Белоруссия продлила ограничения на вывоз ряда промышленных товаров - РИА Новости, 24.03.2023
Белоруссия продлила ограничения на вывоз ряда промышленных товаров
Белоруссия еще на полгода продлила временный запрет на вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T02:17
2023-03-24T02:17
2023-03-24T02:17
белоруссия
россия
киргизия
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600511106_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_2973944296926858380aa549b157ddc3.jpg
МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Белоруссия еще на полгода продлила временный запрет на вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении правительства республики. Вместе с тем решение имеет ряд исключений. В частности, запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товаров, а также на полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии, на изготовленные с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Решение о запрете также не распространяется на товары, вывозимые за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Документ прописывает процедуру выдачи лицензий на вывоз товаров. Помимо этого, запрет не касается вывоза товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, перемещаемых между частями территории России транзитом через Белоруссию, вывозимых для международной гуманитарной помощи, вывозимых из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств, вывозимых в Киргизию, Армению, Казахстан по согласованию с госорганами, а также ряда иных случаев. В приложении к постановлению содержится перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз, в нем - свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В нем – ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и так далее. Основные положения постановления вступили в силу с 23 марта 2023 года и будут действовать в течение шести месяцев. Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". В сентябре прошлого года решение было продлено на полгода.
https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859750648.html
белоруссия
россия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600511106_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_0cff048450d62ef9568459c3ea490cd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, киргизия, евразийский экономический союз
Белоруссия, Россия, Киргизия, Евразийский экономический союз
Белоруссия продлила ограничения на вывоз ряда промышленных товаров
Белоруссия на полгода продлила ограничения на вывоз из страны ряда промышленных товаров
МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Белоруссия еще на полгода продлила временный запрет на вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении правительства республики.
«
"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе.
Вместе с тем решение имеет ряд исключений. В частности, запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товаров, а также на полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии, на изготовленные с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
Решение о запрете также не распространяется на товары, вывозимые за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Документ прописывает процедуру выдачи лицензий на вывоз товаров.
Помимо этого, запрет не касается вывоза товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, перемещаемых между частями территории России
транзитом через Белоруссию, вывозимых для международной гуманитарной помощи, вывозимых из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств, вывозимых в Киргизию
, Армению
, Казахстан
по согласованию с госорганами, а также ряда иных случаев.
В приложении к постановлению содержится перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз, в нем - свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В нем – ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и так далее.
Основные положения постановления вступили в силу с 23 марта 2023 года и будут действовать в течение шести месяцев.
Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". В сентябре прошлого года решение было продлено на полгода.
Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций, заявил Лукашенко