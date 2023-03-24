СМИ сообщили об уязвимости базы американской коалиции в Сирии
NYT сообщила о проблемах с системой ПВО базы коалиции в САР, где погиб военный из-за БПЛА
© Фото : SANAВоенные действия, Сирия
© Фото : SANA
Военные действия, Сирия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА новости. База американской коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, которая в четверг подверглась удару беспилотника, не имела полностью функционирующей системы ПВО, сообщает New York Times со ссылкой на военные источники.
"Основная система противовоздушной обороны военной базы коалиции на северо-востоке Сирии "не полностью функционировала" в момент, когда иранский беспилотник нанес удар, убив одного контрактника США и ранив шестерых американцев", - говорится в публикации.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли в Сирии авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и еще шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.
Отмечается, что расследование случившегося все еще продолжается - остается неизвестным, по какой причине система ПВО не функционировала в полном объеме.
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"Также не ясно, выявили ли нападающие эту уязвимость или беспилотник попросту был отправлен в то же время", - пишет издание.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.