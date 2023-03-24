https://ria.ru/20230324/bayden-1860333356.html
Байден вляпался в тему Украины по самые уши, заявил Медведев
Байден вляпался в тему Украины по самые уши, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Байден вляпался в тему Украины по самые уши, заявил Медведев
Президент США Джо Байден вляпался в тему Украины по самые уши, для него это незаживающая рана, помноженная на прогрессирующую деменцию, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:14
2023-03-24T12:14
2023-03-24T12:14
в мире
украина
дмитрий медведев
джо байден
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден вляпался в тему Украины по самые уши, для него это незаживающая рана, помноженная на прогрессирующую деменцию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Конфликт с Украиной – это тема демократов, и не просто демократов, а именно Джозефа Байдена, потому что он вляпался в эту тему по самые уши, будучи вице-президентом, притащив на Украину своего сынка, который там получал огромные деньги за то, что он сын Байдена, и для него это рана, незаживающая рана, помноженная ещё и на деменцию, прогрессирующую и всем заметную", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860287341.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, дмитрий медведев, джо байден
В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Джо Байден
Байден вляпался в тему Украины по самые уши, заявил Медведев
Медведев: Байден вляпался в тему Украины по самые уши, это его незаживающая рана
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден вляпался в тему Украины по самые уши, для него это незаживающая рана, помноженная на прогрессирующую деменцию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Конфликт с Украиной – это тема демократов, и не просто демократов, а именно Джозефа Байдена, потому что он вляпался в эту тему по самые уши, будучи вице-президентом, притащив на Украину своего сынка, который там получал огромные деньги за то, что он сын Байдена, и для него это рана, незаживающая рана, помноженная ещё и на деменцию, прогрессирующую и всем заметную", - заявил Медведев.
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