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Байден вляпался в тему Украины по самые уши, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
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12:14 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/bayden-1860333356.html
Байден вляпался в тему Украины по самые уши, заявил Медведев
Байден вляпался в тему Украины по самые уши, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Байден вляпался в тему Украины по самые уши, заявил Медведев
Президент США Джо Байден вляпался в тему Украины по самые уши, для него это незаживающая рана, помноженная на прогрессирующую деменцию, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:14
2023-03-24T12:14
в мире
украина
дмитрий медведев
джо байден
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден вляпался в тему Украины по самые уши, для него это незаживающая рана, помноженная на прогрессирующую деменцию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Конфликт с Украиной – это тема демократов, и не просто демократов, а именно Джозефа Байдена, потому что он вляпался в эту тему по самые уши, будучи вице-президентом, притащив на Украину своего сынка, который там получал огромные деньги за то, что он сын Байдена, и для него это рана, незаживающая рана, помноженная ещё и на деменцию, прогрессирующую и всем заметную", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860287341.html
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в мире, украина, дмитрий медведев, джо байден
В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Джо Байден
Байден вляпался в тему Украины по самые уши, заявил Медведев

Медведев: Байден вляпался в тему Украины по самые уши, это его незаживающая рана

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден вляпался в тему Украины по самые уши, для него это незаживающая рана, помноженная на прогрессирующую деменцию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Конфликт с Украиной – это тема демократов, и не просто демократов, а именно Джозефа Байдена, потому что он вляпался в эту тему по самые уши, будучи вице-президентом, притащив на Украину своего сынка, который там получал огромные деньги за то, что он сын Байдена, и для него это рана, незаживающая рана, помноженная ещё и на деменцию, прогрессирующую и всем заметную", - заявил Медведев.
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В миреУкраинаДмитрий МедведевДжо Байден
 
 
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