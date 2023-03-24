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СК назвал причину закрытия части баров в центре Петербурга - РИА Новости, 24.03.2023
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14:33 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/bary-1860390299.html
СК назвал причину закрытия части баров в центре Петербурга
СК назвал причину закрытия части баров в центре Петербурга - РИА Новости, 24.03.2023
СК назвал причину закрытия части баров в центре Петербурга
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной продукции, в рамках него... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:33
2023-03-24T14:33
происшествия
санкт-петербург
россия
ломоносов
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной продукции, в рамках него опечатаны помещения баров, они признаны вещдоками, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что двери порядка 20 баров на Думской улице и улице Ломоносова в историческом центре Санкт-Петербурга опечатаны сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России". "Следственным отделом по Центральному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции)", - сообщает следственное управление. По версии следствия, 22 февраля 2023 года неустановленный на данный момент человек разместил в интернете объявление о проведении в одном из баров Петербурга с 19 часов до 22 часов мероприятия с возрастным ограничением "16+", после чего "приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также реализовал ее неограниченному кругу несовершеннолетних". По данным ведомства, в коммерческой структуре, являющейся собственником части помещений, сдаваемых в аренду под заведения, где на систематической основе происходит вовлечение несовершеннолетних в потребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, прошел обыск, были изъяты договоры аренды. "Кроме того, осмотрены 17 баров, расположенных в вышеуказанных помещениях, они опечатаны и признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу", - добавили в ГСУСК.
https://ria.ru/20230324/proisshestvie-1860303972.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, ломоносов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ломоносов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал причину закрытия части баров в центре Петербурга

В Петербурге опечатали ряд баров из-за дела о распитии там алкоголя несовершеннолетними

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВход в бар на ул. Ломоносова, 2 в Санкт-Петербурге, опечатанный сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России"
Вход в бар на ул. Ломоносова, 2 в Санкт-Петербурге, опечатанный сигнальной лентой с надписью ГСУ по СПб СК России - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вход в бар на ул. Ломоносова, 2 в Санкт-Петербурге, опечатанный сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной продукции, в рамках него опечатаны помещения баров, они признаны вещдоками, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что двери порядка 20 баров на Думской улице и улице Ломоносова в историческом центре Санкт-Петербурга опечатаны сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России".
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"Следственным отделом по Центральному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции)", - сообщает следственное управление.
По версии следствия, 22 февраля 2023 года неустановленный на данный момент человек разместил в интернете объявление о проведении в одном из баров Петербурга с 19 часов до 22 часов мероприятия с возрастным ограничением "16+", после чего "приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также реализовал ее неограниченному кругу несовершеннолетних".
По данным ведомства, в коммерческой структуре, являющейся собственником части помещений, сдаваемых в аренду под заведения, где на систематической основе происходит вовлечение несовершеннолетних в потребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, прошел обыск, были изъяты договоры аренды.
"Кроме того, осмотрены 17 баров, расположенных в вышеуказанных помещениях, они опечатаны и признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу", - добавили в ГСУСК.
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