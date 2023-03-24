Экс-министр сообщил Западу плохие новости о "больных" банках
Задорнов предрек проблемным западным банкам реанимацию по сценарию Credit Suisse
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Банки США и Европы рискуют столкнуться с финансовыми проблемами даже после присоединения банка Credit Suisse к группе UBS, заявил в колонке для РБК экс-глава группы "Открытие" и бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
По его мнению, западные банковские системы столкнулись с кризисом доверия вкладчиков, что создает проблемы с ликвидностью у банков, которые регулярно показывают слабые финансовые результаты.
"Credit Suisse был самым слабым европейским банком, но в регионе есть и другие. Есть итальянский Monte dei Paschi di Siena, который надо было еще десять лет назад к кому-то присоединять; очень слабое положение у Commerzbank. Сегодня все "хронические больные" на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом", — пояснил Задорнов.
В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за три миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).
В середине марта власти штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.