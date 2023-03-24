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Экс-министр сообщил Западу плохие новости о "больных" банках - РИА Новости, 24.03.2023
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13:14 24.03.2023 (обновлено: 14:24 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/banki-1860358908.html
Экс-министр сообщил Западу плохие новости о "больных" банках
Экс-министр сообщил Западу плохие новости о "больных" банках - РИА Новости, 24.03.2023
Экс-министр сообщил Западу плохие новости о "больных" банках
Банки США и Европы рискуют столкнуться с финансовыми проблемами даже после присоединения банка Credit Suisse к группе UBS, заявил в колонке для РБК экс-глава... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:14
2023-03-24T14:24
в мире
экономика
сша
швейцария
европа
михаил задорнов (банкир)
credit suisse
ubs
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Банки США и Европы рискуют столкнуться с финансовыми проблемами даже после присоединения банка Credit Suisse к группе UBS, заявил в колонке для РБК экс-глава группы "Открытие" и бывший министр финансов России Михаил Задорнов.По его мнению, западные банковские системы столкнулись с кризисом доверия вкладчиков, что создает проблемы с ликвидностью у банков, которые регулярно показывают слабые финансовые результаты."Credit Suisse был самым слабым европейским банком, но в регионе есть и другие. Есть итальянский Monte dei Paschi di Siena, который надо было еще десять лет назад к кому-то присоединять; очень слабое положение у Commerzbank. Сегодня все "хронические больные" на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом", — пояснил Задорнов.В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за три миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).В середине марта власти штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
https://ria.ru/20230322/bank-1859912635.html
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в мире, экономика, сша, швейцария, европа, михаил задорнов (банкир), credit suisse , ubs, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, США, Швейцария, Европа, Михаил Задорнов (банкир), Credit Suisse , UBS, Санкции в отношении России
Экс-министр сообщил Западу плохие новости о "больных" банках

Задорнов предрек проблемным западным банкам реанимацию по сценарию Credit Suisse

© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Банки США и Европы рискуют столкнуться с финансовыми проблемами даже после присоединения банка Credit Suisse к группе UBS, заявил в колонке для РБК экс-глава группы "Открытие" и бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
По его мнению, западные банковские системы столкнулись с кризисом доверия вкладчиков, что создает проблемы с ликвидностью у банков, которые регулярно показывают слабые финансовые результаты.
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"Credit Suisse был самым слабым европейским банком, но в регионе есть и другие. Есть итальянский Monte dei Paschi di Siena, который надо было еще десять лет назад к кому-то присоединять; очень слабое положение у Commerzbank. Сегодня все "хронические больные" на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом", — пояснил Задорнов.
В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за три миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).
В середине марта власти штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
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