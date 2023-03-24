https://ria.ru/20230324/banki-1860358908.html

Экс-министр сообщил Западу плохие новости о "больных" банках

Экс-министр сообщил Западу плохие новости о "больных" банках - РИА Новости, 24.03.2023

Экс-министр сообщил Западу плохие новости о "больных" банках

Банки США и Европы рискуют столкнуться с финансовыми проблемами даже после присоединения банка Credit Suisse к группе UBS, заявил в колонке для РБК экс-глава... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:14

2023-03-24T13:14

2023-03-24T14:24

в мире

экономика

сша

швейцария

европа

михаил задорнов (банкир)

credit suisse

ubs

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Банки США и Европы рискуют столкнуться с финансовыми проблемами даже после присоединения банка Credit Suisse к группе UBS, заявил в колонке для РБК экс-глава группы "Открытие" и бывший министр финансов России Михаил Задорнов.По его мнению, западные банковские системы столкнулись с кризисом доверия вкладчиков, что создает проблемы с ликвидностью у банков, которые регулярно показывают слабые финансовые результаты."Credit Suisse был самым слабым европейским банком, но в регионе есть и другие. Есть итальянский Monte dei Paschi di Siena, который надо было еще десять лет назад к кому-то присоединять; очень слабое положение у Commerzbank. Сегодня все "хронические больные" на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом", — пояснил Задорнов.В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за три миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).В середине марта власти штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.

https://ria.ru/20230322/bank-1859912635.html

https://ria.ru/20230318/bayden-1858741202.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, сша, швейцария, европа, михаил задорнов (банкир), credit suisse , ubs, санкции в отношении россии