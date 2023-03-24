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Медведев: ушедшие из России автогиганты жалеют об этом - РИА Новости, 24.03.2023
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08:27 24.03.2023 (обновлено: 08:53 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/avtomobilestroenie-1860263263.html
Медведев: ушедшие из России автогиганты жалеют об этом
Медведев: ушедшие из России автогиганты жалеют об этом - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев: ушедшие из России автогиганты жалеют об этом
Ушедшие из России западные автогиганты страшно жалеют об этом, они потеряли огромные деньги и нанесли ущерб своим экономикам, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:27
2023-03-24T08:53
экономика
авто
россия
москва
санкт-петербург
дмитрий медведев
renault clio
mercedes
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ушедшие из России западные автогиганты страшно жалеют об этом, они потеряли огромные деньги и нанесли ущерб своим экономикам, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "У нас была кооперация – они от нас ушли. Думаете, они не жалеют? Страшно жалеют. Но у них командная система еще жестче, чем в советские времена. Им сказали сверху: "Так, валите из страны". И все эти "Опели", "Фольксвагены", "Рено", "Пежо", "Мерседесы", "БМВ" – они стройными рядами начали уходить. Потеряли огромные деньги. Потеряли огромные деньги и нанесли ущерб своим экономикам. Их выбор", - сказал Медведев. Он отметил, что объективно автомобильный рынок просел. "Купить можно все на самом деле, но очень существенно все подорожало. И это, конечно, плохо. Это, к сожалению, та цена, которую приходится платить. Это не наши ограничения, это их ограничения в отношении нашего потребительского рынка", - добавил зампредседателя Совбеза."Насчет "Москвича". Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой. У меня есть, правда, "Волга" и "Победа", они на хорошем ходу, они конца 1950-х – начала 1960-х годов, ну и, естественно, есть еще государственная машина. Поживем – увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, будет ли пользоваться спросом автомобиль по такой цене и купил бы его он сам.Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 23 российских городах, в конце марта к ним добавятся Сочи и Симферополь.Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. В планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан."На самом деле в кооперации с китайцами тоже ничего плохого нет. Я у них недавно был: слушайте, ну раньше мы смеялись над какими-то их образцами, но я там проехался на местной машине, посмотрел на другие машины. Прямо скажу: та машина, на которой я ездил, точно не хуже, чем Mercedes. Поэтому нужно развивать массовый сегмент с кем-то в кооперации", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230323/mashiny-1860196819.html
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Медведев о цене на электрический "Москвич"
Цена на электрический "Москвич" в 3,5 млн рублей выглядит высоковатой, считает Медведев.
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экономика, авто, россия, москва, санкт-петербург, дмитрий медведев, renault clio, mercedes, renault s.a
Экономика, Авто, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Renault Clio, Mercedes, Renault S.A
Медведев: ушедшие из России автогиганты жалеют об этом

Медведев: ушедшие из России автогиганты страшно жалеют об этом, потеряли огромные деньги

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ушедшие из России западные автогиганты страшно жалеют об этом, они потеряли огромные деньги и нанесли ущерб своим экономикам, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"У нас была кооперация – они от нас ушли. Думаете, они не жалеют? Страшно жалеют. Но у них командная система еще жестче, чем в советские времена. Им сказали сверху: "Так, валите из страны". И все эти "Опели", "Фольксвагены", "Рено", "Пежо", "Мерседесы", "БМВ" – они стройными рядами начали уходить. Потеряли огромные деньги. Потеряли огромные деньги и нанесли ущерб своим экономикам. Их выбор", - сказал Медведев.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мантуров: на бывшем заводе Mercedes могут начать сборку китайских машин
23 марта, 19:41
Он отметил, что объективно автомобильный рынок просел.
"Купить можно все на самом деле, но очень существенно все подорожало. И это, конечно, плохо. Это, к сожалению, та цена, которую приходится платить. Это не наши ограничения, это их ограничения в отношении нашего потребительского рынка", - добавил зампредседателя Совбеза.
"Насчет "Москвича". Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой. У меня есть, правда, "Волга" и "Победа", они на хорошем ходу, они конца 1950-х – начала 1960-х годов, ну и, естественно, есть еще государственная машина. Поживем – увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, будет ли пользоваться спросом автомобиль по такой цене и купил бы его он сам.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 23 российских городах, в конце марта к ним добавятся Сочи и Симферополь.
Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. В планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.
"На самом деле в кооперации с китайцами тоже ничего плохого нет. Я у них недавно был: слушайте, ну раньше мы смеялись над какими-то их образцами, но я там проехался на местной машине, посмотрел на другие машины. Прямо скажу: та машина, на которой я ездил, точно не хуже, чем Mercedes. Поэтому нужно развивать массовый сегмент с кем-то в кооперации", - сказал Медведев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
В России хорошая база для автомобилестроения, заявил Путин
7 июля 2022, 16:59
 
ЭкономикаАвтоРоссияМоскваСанкт-ПетербургДмитрий МедведевRenault ClioMercedesRenault S.A
 
 
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