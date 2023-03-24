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Советник Пушилина заявил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки
Советник Пушилина заявил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки - РИА Новости, 24.03.2023
Советник Пушилина заявил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки
На сегодняшний день есть все условия для того, чтобы взять Авдеевку в оперативное окружение, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T23:38
2023-03-24T23:38
2023-03-24T23:53
специальная военная операция на украине
авдеевка
денис пушилин
ян гагин
артемовск
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. На сегодняшний день есть все условия для того, чтобы взять Авдеевку в оперативное окружение, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."Сейчас все предпосылки к тому, что город окажется в оперативном окружении, уже есть, потому что здесь мы ведем такую же работу, примерно точно так же, (как) по опыту Соледара и Артемовска, по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе", — сказал он.Советник врио главы ДНР также отметил, что украинская группировка войск уже сейчас рискует попасть в окружение, аналогичное Артемовску и Соледару. По сообщением Минобороны, за прошедшие сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Донецкой и Луганской народных республиках. В Авдеевке, Марьинке и Артемовске продолжаются ожесточенные бои.На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают планомерное наступление на Авдеевку, но у противника еще остаются дороги для снабжения, украинское командование может перебрасывать туда резервы.
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РИА Новости
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авдеевка, денис пушилин, ян гагин, артемовск, в мире, украина, вооруженные силы украины, соледар
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Денис Пушилин, Ян Гагин, Артемовск, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Соледар
Советник Пушилина заявил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки
Советник врио главы ДНР Гагин заявил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки