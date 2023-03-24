https://ria.ru/20230324/avdeevka-1860532689.html

Советник Пушилина заявил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки

Советник Пушилина заявил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки - РИА Новости, 24.03.2023

Советник Пушилина заявил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки

На сегодняшний день есть все условия для того, чтобы взять Авдеевку в оперативное окружение, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T23:38

2023-03-24T23:38

2023-03-24T23:53

специальная военная операция на украине

авдеевка

денис пушилин

ян гагин

артемовск

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. На сегодняшний день есть все условия для того, чтобы взять Авдеевку в оперативное окружение, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."Сейчас все предпосылки к тому, что город окажется в оперативном окружении, уже есть, потому что здесь мы ведем такую же работу, примерно точно так же, (как) по опыту Соледара и Артемовска, по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе", — сказал он.Советник врио главы ДНР также отметил, что украинская группировка войск уже сейчас рискует попасть в окружение, аналогичное Артемовску и Соледару. По сообщением Минобороны, за прошедшие сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Донецкой и Луганской народных республиках. В Авдеевке, Марьинке и Артемовске продолжаются ожесточенные бои.На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают планомерное наступление на Авдеевку, но у противника еще остаются дороги для снабжения, украинское командование может перебрасывать туда резервы.

авдеевка

артемовск

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авдеевка, денис пушилин, ян гагин, артемовск, в мире, украина, вооруженные силы украины, соледар