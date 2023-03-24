Рейтинг@Mail.ru
Советник Пушилина заявил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:38 24.03.2023 (обновлено: 23:53 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/avdeevka-1860532689.html
Советник Пушилина заявил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки
Советник Пушилина заявил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки - РИА Новости, 24.03.2023
Советник Пушилина заявил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки
На сегодняшний день есть все условия для того, чтобы взять Авдеевку в оперативное окружение, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T23:38
2023-03-24T23:53
специальная военная операция на украине
авдеевка
денис пушилин
ян гагин
артемовск
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148940/17/1489401762_0:372:7098:4365_1920x0_80_0_0_628559b6c5c2e17527fb4000621811cb.jpg
ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. На сегодняшний день есть все условия для того, чтобы взять Авдеевку в оперативное окружение, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."Сейчас все предпосылки к тому, что город окажется в оперативном окружении, уже есть, потому что здесь мы ведем такую же работу, примерно точно так же, (как) по опыту Соледара и Артемовска, по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе", — сказал он.Советник врио главы ДНР также отметил, что украинская группировка войск уже сейчас рискует попасть в окружение, аналогичное Артемовску и Соледару. По сообщением Минобороны, за прошедшие сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Донецкой и Луганской народных республиках. В Авдеевке, Марьинке и Артемовске продолжаются ожесточенные бои.На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают планомерное наступление на Авдеевку, но у противника еще остаются дороги для снабжения, украинское командование может перебрасывать туда резервы.
авдеевка
артемовск
украина
соледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148940/17/1489401762_392:0:6708:4737_1920x0_80_0_0_07cd01823d2f4e9d5284fe299143b72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, денис пушилин, ян гагин, артемовск, в мире, украина, вооруженные силы украины, соледар
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Денис Пушилин, Ян Гагин, Артемовск, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Соледар
Советник Пушилина заявил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки

Советник врио главы ДНР Гагин заявил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвдеевка
Авдеевка - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Авдеевка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. На сегодняшний день есть все условия для того, чтобы взять Авдеевку в оперативное окружение, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Сейчас все предпосылки к тому, что город окажется в оперативном окружении, уже есть, потому что здесь мы ведем такую же работу, примерно точно так же, (как) по опыту Соледара и Артемовска, по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе", — сказал он.
Советник врио главы ДНР также отметил, что украинская группировка войск уже сейчас рискует попасть в окружение, аналогичное Артемовску и Соледару.
По сообщением Минобороны, за прошедшие сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Донецкой и Луганской народных республиках. В Авдеевке, Марьинке и Артемовске продолжаются ожесточенные бои.
На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают планомерное наступление на Авдеевку, но у противника еще остаются дороги для снабжения, украинское командование может перебрасывать туда резервы.

Авдеевка — один из основных укрепрайонов на территории ДНР, которая пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ постоянно обстреливают жилые дома Донецка.

Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДенис ПушилинЯн ГагинАртемовскВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСоледар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала