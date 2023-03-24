https://ria.ru/20230324/ataka-1860525837.html

В провинции Алеппо сирийские военные отразили атаку террористов

В провинции Алеппо сирийские военные отразили атаку террористов - РИА Новости, 24.03.2023

В провинции Алеппо сирийские военные отразили атаку террористов

В сирийской провинции Алеппо террористы пытались прорваться на территорию, находящуюся под контролем правительственных войск Сирии, при отражении атаки боевиков РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T22:15

2023-03-24T22:15

2023-03-24T22:15

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В сирийской провинции Алеппо террористы пытались прорваться на территорию, находящуюся под контролем правительственных войск Сирии, при отражении атаки боевиков погиб один и ранены шесть сирийских военных, уничтожены девять террористов, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "В провинции Алеппо, в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра, боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* предпринята попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам. При отражении атаки боевиков погиб один, ранено шесть сирийских военнослужащих", - сказал Гуринов. Уточняется, что правительственными войсками "уничтожено девять боевиков".* Запрещенная в России террористическая организация.

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в мире, алеппо, сирия