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В провинции Алеппо сирийские военные отразили атаку террористов - РИА Новости, 24.03.2023
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22:15 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/ataka-1860525837.html
В провинции Алеппо сирийские военные отразили атаку террористов
В провинции Алеппо сирийские военные отразили атаку террористов - РИА Новости, 24.03.2023
В провинции Алеппо сирийские военные отразили атаку террористов
В сирийской провинции Алеппо террористы пытались прорваться на территорию, находящуюся под контролем правительственных войск Сирии, при отражении атаки боевиков РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T22:15
2023-03-24T22:15
в мире
алеппо
сирия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В сирийской провинции Алеппо террористы пытались прорваться на территорию, находящуюся под контролем правительственных войск Сирии, при отражении атаки боевиков погиб один и ранены шесть сирийских военных, уничтожены девять террористов, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "В провинции Алеппо, в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра, боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* предпринята попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам. При отражении атаки боевиков погиб один, ранено шесть сирийских военнослужащих", - сказал Гуринов. Уточняется, что правительственными войсками "уничтожено девять боевиков".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230324/udar-1860337538.html
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в мире, алеппо, сирия
В мире, Алеппо, Сирия
В провинции Алеппо сирийские военные отразили атаку террористов

ЦПВС: в провинции Алеппо сирийские военные уничтожили девять боевиков при отражении атаки

© Фото : SANAПровинция Алеппо, Сирия
Провинция Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : SANA
Провинция Алеппо, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В сирийской провинции Алеппо террористы пытались прорваться на территорию, находящуюся под контролем правительственных войск Сирии, при отражении атаки боевиков погиб один и ранены шесть сирийских военных, уничтожены девять террористов, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
"В провинции Алеппо, в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра, боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* предпринята попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам. При отражении атаки боевиков погиб один, ранено шесть сирийских военнослужащих", - сказал Гуринов.
Уточняется, что правительственными войсками "уничтожено девять боевиков".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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