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В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о взятках на таможне
В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о взятках на таможне - РИА Новости, 24.03.2023
В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о взятках на таможне
Басманный суд Москвы в пятницу арестовал до конца мая четвертого фигуранта дела о взятках - Артема Бережного, который обвиняется в даче взятки в крупном размере РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T20:14
2023-03-24T20:14
2023-03-24T20:14
происшествия
москва
александр беглов
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал до конца мая четвертого фигуранта дела о взятках - Артема Бережного, который обвиняется в даче взятки в крупном размере начальнику Центрального таможенного управления генералу Александру Беглову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бережного Артема Сергеевича", - рассказали РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу. Он отправился в СИЗО вслед за начальником Центрального таможенного управления генералом Бегловым. Кроме того, суд арестовал в пятницу и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева, обвиняемого в получении взятки. Единственный, кому суд назначил более мягкую меру пресечения домашний арест - бизнесмен Дмитрий Красногорский, который был посредником при передаче взятки. Все заседания прошли в закрытом режиме по просьбе следователя.
https://ria.ru/20230322/dragomiretskiy-1859783616.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, александр беглов, россия
Происшествия, Москва, Александр Беглов, Россия
В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о взятках на таможне
Суд в Москве арестовал до конца мая всех четверых фигурантов по делу о взятках на таможне
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал до конца мая четвертого фигуранта дела о взятках - Артема Бережного, который обвиняется в даче взятки в крупном размере начальнику Центрального таможенного управления генералу Александру Беглову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Басманным районным судом
города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бережного Артема Сергеевича", - рассказали РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.
Он отправился в СИЗО вслед за начальником Центрального таможенного управления генералом Бегловым. Кроме того, суд арестовал в пятницу и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева, обвиняемого в получении взятки.
Единственный, кому суд назначил более мягкую меру пресечения домашний арест - бизнесмен Дмитрий Красногорский, который был посредником при передаче взятки. Все заседания прошли в закрытом режиме по просьбе следователя.
Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках