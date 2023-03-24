https://ria.ru/20230324/arest-1860511972.html

В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о взятках на таможне

В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о взятках на таможне - РИА Новости, 24.03.2023

В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о взятках на таможне

Басманный суд Москвы в пятницу арестовал до конца мая четвертого фигуранта дела о взятках - Артема Бережного, который обвиняется в даче взятки в крупном размере РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T20:14

2023-03-24T20:14

2023-03-24T20:14

происшествия

москва

александр беглов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал до конца мая четвертого фигуранта дела о взятках - Артема Бережного, который обвиняется в даче взятки в крупном размере начальнику Центрального таможенного управления генералу Александру Беглову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бережного Артема Сергеевича", - рассказали РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу. Он отправился в СИЗО вслед за начальником Центрального таможенного управления генералом Бегловым. Кроме того, суд арестовал в пятницу и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева, обвиняемого в получении взятки. Единственный, кому суд назначил более мягкую меру пресечения домашний арест - бизнесмен Дмитрий Красногорский, который был посредником при передаче взятки. Все заседания прошли в закрытом режиме по просьбе следователя.

https://ria.ru/20230322/dragomiretskiy-1859783616.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, александр беглов, россия