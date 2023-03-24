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В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о взятках на таможне - РИА Новости, 24.03.2023
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20:14 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/arest-1860511972.html
В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о взятках на таможне
В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о взятках на таможне - РИА Новости, 24.03.2023
В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о взятках на таможне
Басманный суд Москвы в пятницу арестовал до конца мая четвертого фигуранта дела о взятках - Артема Бережного, который обвиняется в даче взятки в крупном размере РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T20:14
2023-03-24T20:14
происшествия
москва
александр беглов
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал до конца мая четвертого фигуранта дела о взятках - Артема Бережного, который обвиняется в даче взятки в крупном размере начальнику Центрального таможенного управления генералу Александру Беглову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бережного Артема Сергеевича", - рассказали РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу. Он отправился в СИЗО вслед за начальником Центрального таможенного управления генералом Бегловым. Кроме того, суд арестовал в пятницу и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева, обвиняемого в получении взятки. Единственный, кому суд назначил более мягкую меру пресечения домашний арест - бизнесмен Дмитрий Красногорский, который был посредником при передаче взятки. Все заседания прошли в закрытом режиме по просьбе следователя.
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происшествия, москва, александр беглов, россия
Происшествия, Москва, Александр Беглов, Россия
В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о взятках на таможне

Суд в Москве арестовал до конца мая всех четверых фигурантов по делу о взятках на таможне

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал до конца мая четвертого фигуранта дела о взятках - Артема Бережного, который обвиняется в даче взятки в крупном размере начальнику Центрального таможенного управления генералу Александру Беглову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бережного Артема Сергеевича", - рассказали РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.
Он отправился в СИЗО вслед за начальником Центрального таможенного управления генералом Бегловым. Кроме того, суд арестовал в пятницу и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева, обвиняемого в получении взятки.
Единственный, кому суд назначил более мягкую меру пресечения домашний арест - бизнесмен Дмитрий Красногорский, который был посредником при передаче взятки. Все заседания прошли в закрытом режиме по просьбе следователя.
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