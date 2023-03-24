https://ria.ru/20230324/arest-1860499231.html

В Приморье арестовали подозреваемого в сотрудничестве с США против России

В Приморье арестовали подозреваемого в сотрудничестве с США против России - РИА Новости, 24.03.2023

В Приморье арестовали подозреваемого в сотрудничестве с США против России

Жителя Приморья, подозреваемого в содействии США деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, арестовали на два месяца по делу о... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T19:17

2023-03-24T19:17

2023-03-24T19:17

происшествия

россия

сша

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Жителя Приморья, подозреваемого в содействии США деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, арестовали на два месяца по делу о государственной измене, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края. По данным суда, следствие установило, что подозреваемый гражданин Х. не был согласен с проведением Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине. Фигурант вступил в переписку, установив контакт "с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки), в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации". "Во Фрунзенском районном суде Владивостока избрана мера пресечения в отношении гражданина Х., подозреваемого... по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)...в виде заключения под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России сроком на 2 месяца до 22.05.2023 года", - говорится в сообщении. Постановление не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20230314/gosizmena-1857698491.html

россия

сша

приморский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, сша, приморский край