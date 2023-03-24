В Приморье арестовали подозреваемого в сотрудничестве с США против России
В Приморье арестовали подозреваемого в сотрудничестве с США против безопасности России
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Жителя Приморья, подозреваемого в содействии США деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, арестовали на два месяца по делу о государственной измене, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.
По данным суда, следствие установило, что подозреваемый гражданин Х. не был согласен с проведением Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине. Фигурант вступил в переписку, установив контакт "с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки), в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации".
"Во Фрунзенском районном суде Владивостока избрана мера пресечения в отношении гражданина Х., подозреваемого... по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)...в виде заключения под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России сроком на 2 месяца до 22.05.2023 года", - говорится в сообщении.
Постановление не вступило в законную силу.