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В Приморье арестовали подозреваемого в сотрудничестве с США против России - РИА Новости, 24.03.2023
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19:17 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/arest-1860499231.html
В Приморье арестовали подозреваемого в сотрудничестве с США против России
В Приморье арестовали подозреваемого в сотрудничестве с США против России - РИА Новости, 24.03.2023
В Приморье арестовали подозреваемого в сотрудничестве с США против России
Жителя Приморья, подозреваемого в содействии США деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, арестовали на два месяца по делу о... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:17
2023-03-24T19:17
происшествия
россия
сша
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Жителя Приморья, подозреваемого в содействии США деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, арестовали на два месяца по делу о государственной измене, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края. По данным суда, следствие установило, что подозреваемый гражданин Х. не был согласен с проведением Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине. Фигурант вступил в переписку, установив контакт "с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки), в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации". "Во Фрунзенском районном суде Владивостока избрана мера пресечения в отношении гражданина Х., подозреваемого... по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)...в виде заключения под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России сроком на 2 месяца до 22.05.2023 года", - говорится в сообщении. Постановление не вступило в законную силу.
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происшествия, россия, сша, приморский край
Происшествия, Россия, США, Приморский край
В Приморье арестовали подозреваемого в сотрудничестве с США против России

В Приморье арестовали подозреваемого в сотрудничестве с США против безопасности России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Жителя Приморья, подозреваемого в содействии США деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, арестовали на два месяца по делу о государственной измене, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.
По данным суда, следствие установило, что подозреваемый гражданин Х. не был согласен с проведением Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине. Фигурант вступил в переписку, установив контакт "с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки), в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации".
"Во Фрунзенском районном суде Владивостока избрана мера пресечения в отношении гражданина Х., подозреваемого... по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)...в виде заключения под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России сроком на 2 месяца до 22.05.2023 года", - говорится в сообщении.
Постановление не вступило в законную силу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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