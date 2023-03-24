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Минкультуры Украины призвало арестовать имущество "Россотрудничества"
Минкультуры Украины призвало арестовать имущество "Россотрудничества" - РИА Новости, 24.03.2023
Минкультуры Украины призвало арестовать имущество "Россотрудничества"
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал участников Парламентской ассамблеи совета Европы арестовать имущество "Россотрудничества", РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:55
2023-03-24T13:55
2023-03-24T13:55
россия
украина
европа
александр ткаченко (украина)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал участников Парламентской ассамблеи совета Европы арестовать имущество "Россотрудничества", сообщило в пятницу ведомство. "Александр Ткаченко в ПАСЕ призвал признать Россию страной, совершающей культурный геноцид украинцев. Украина ожидает от ПАСЕ: признания Российской Федерации страной, совершающей культурный геноцид, не только вводить санкции против РФ, но и арестовать активы россиян, в частности имущества "Россотрудничества", а также содействия в возвращении украденных россиянами культурных ценностей", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Что имеется в виду под "культурным геноцидом" в министерстве не пояснили. Ранее Ткаченко уже обвинил Россию в присвоении рецепта приготовления борща и в попытке "похитить историю" - княжну Анну Ярославну.
https://ria.ru/20230322/aktivy-1859874265.html
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россия, украина, европа, александр ткаченко (украина), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), парламентская ассамблея совета европы
Россия, Украина, Европа, Александр Ткаченко (Украина), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Парламентская ассамблея Совета Европы
Минкультуры Украины призвало арестовать имущество "Россотрудничества"
Министр культуры Украины Ткаченко призвал арестовать имущество "Россотрудничества"