https://ria.ru/20230324/arest-1860378323.html

Минкультуры Украины призвало арестовать имущество "Россотрудничества"

Минкультуры Украины призвало арестовать имущество "Россотрудничества" - РИА Новости, 24.03.2023

Минкультуры Украины призвало арестовать имущество "Россотрудничества"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал участников Парламентской ассамблеи совета Европы арестовать имущество "Россотрудничества", РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:55

2023-03-24T13:55

2023-03-24T13:55

россия

украина

европа

александр ткаченко (украина)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал участников Парламентской ассамблеи совета Европы арестовать имущество "Россотрудничества", сообщило в пятницу ведомство. "Александр Ткаченко в ПАСЕ призвал признать Россию страной, совершающей культурный геноцид украинцев. Украина ожидает от ПАСЕ: признания Российской Федерации страной, совершающей культурный геноцид, не только вводить санкции против РФ, но и арестовать активы россиян, в частности имущества "Россотрудничества", а также содействия в возвращении украденных россиянами культурных ценностей", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Что имеется в виду под "культурным геноцидом" в министерстве не пояснили. Ранее Ткаченко уже обвинил Россию в присвоении рецепта приготовления борща и в попытке "похитить историю" - княжну Анну Ярославну.

https://ria.ru/20230322/aktivy-1859874265.html

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россия, украина, европа, александр ткаченко (украина), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), парламентская ассамблея совета европы