https://ria.ru/20230324/arest-1860376627.html

Следствие попросило арестовать замглавы Центрального таможенного управления

Следствие попросило арестовать замглавы Центрального таможенного управления - РИА Новости, 24.03.2023

Следствие попросило арестовать замглавы Центрального таможенного управления

В Басманный суд Москвы поступили материалы об аресте заместителю начальника Центрального таможенного управления Александру Беглову и начальнику... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:49

2023-03-24T13:49

2023-03-24T17:58

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступили материалы об аресте заместителю начальника Центрального таможенного управления Александру Беглову и начальнику специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александру Алееву по делу о взятках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Материалы в отношении Беглова и Алеева поступили в Басманный суд, оба фигуранта проходят по делу в качестве обвиняемых, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайства об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что фигуранта дела пока не доставлены. Согласно материалам, Алееву предъявлено обвинение в получении взятки с использованием служебного положения в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), а Беглову - в особо крупном (часть 6 статьи 290 УК РФ).

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, происшествия