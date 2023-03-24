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Следствие попросило арестовать замглавы Центрального таможенного управления - РИА Новости, 24.03.2023
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13:49 24.03.2023 (обновлено: 17:58 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/arest-1860376627.html
Следствие попросило арестовать замглавы Центрального таможенного управления
Следствие попросило арестовать замглавы Центрального таможенного управления - РИА Новости, 24.03.2023
Следствие попросило арестовать замглавы Центрального таможенного управления
В Басманный суд Москвы поступили материалы об аресте заместителю начальника Центрального таможенного управления Александру Беглову и начальнику... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:49
2023-03-24T17:58
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступили материалы об аресте заместителю начальника Центрального таможенного управления Александру Беглову и начальнику специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александру Алееву по делу о взятках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Материалы в отношении Беглова и Алеева поступили в Басманный суд, оба фигуранта проходят по делу в качестве обвиняемых, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайства об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что фигуранта дела пока не доставлены. Согласно материалам, Алееву предъявлено обвинение в получении взятки с использованием служебного положения в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), а Беглову - в особо крупном (часть 6 статьи 290 УК РФ).
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Следствие попросило арестовать замглавы Центрального таможенного управления

Замглавы Центрального таможенного управления попросили арестовать по делу о взятке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель начальника центрального таможенного управления Александр Беглов в зале Басманного суда Москвы. 24 марта 2023
Заместитель начальника центрального таможенного управления Александр Беглов в зале Басманного суда Москвы. 24 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель начальника центрального таможенного управления Александр Беглов в зале Басманного суда Москвы. 24 марта 2023
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступили материалы об аресте заместителю начальника Центрального таможенного управления Александру Беглову и начальнику специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александру Алееву по делу о взятках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Материалы в отношении Беглова и Алеева поступили в Басманный суд, оба фигуранта проходят по делу в качестве обвиняемых, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайства об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что фигуранта дела пока не доставлены.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Алеев в здании Басманного суда Москвы. 24 марта 2023
Александр Алеев в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Алеев в здании Басманного суда Москвы. 24 марта 2023
Согласно материалам, Алееву предъявлено обвинение в получении взятки с использованием служебного положения в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), а Беглову - в особо крупном (часть 6 статьи 290 УК РФ).
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