Диктату англосаксов пришел конец, заявил Медведев
Медведев: диктату англосаксов пришел конец, грядет эпоха региональных соглашений
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мир очень сильно и безвозвратно изменился, диктат англосаксонских стран закончился и теперь грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС и ШОС, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Мир изменился. Изменился настолько радикально, насколько я себе не мог представить еще несколько лет назад. Обратной дороги нет. Не будет такого, как было. Хорошо это или плохо – не знаю, но скорее хорошо. Диктату англосаксонских стран положен конец. Хотя бы даже в силу тех событий, которые происходят, и вчерашних переговоров (во вторник с главой КНР)", - сказал Медведев.
По его мнению, институты тоже должны меняться.
"Часть из них неэффективна, часть из них носит мусорный характер, типа МУСа и некоторых других, часть из них функционирует", - отметил зампред Совбеза.
"Что будет дальше – не знаю, но очевидно, что грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС, ШОС, двусторонних отношений. Это в чем-то даже может показаться шагом назад, но лучше такой шаг назад, чем попытка изобразить единомыслие под эгидой ООН или какого-то иного органа. Так что международные институты будут меняться", - считает он.