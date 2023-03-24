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Диктату англосаксов пришел конец, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
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08:19 24.03.2023 (обновлено: 08:20 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/anglosaksy-1860262306.html
Диктату англосаксов пришел конец, заявил Медведев
Диктату англосаксов пришел конец, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Диктату англосаксов пришел конец, заявил Медведев
Мир очень сильно и безвозвратно изменился, диктат англосаксонских стран закончился и теперь грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС и ШОС, заявил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:19
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дмитрий медведев
политика
китай
брикс
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мир очень сильно и безвозвратно изменился, диктат англосаксонских стран закончился и теперь грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС и ШОС, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Мир изменился. Изменился настолько радикально, насколько я себе не мог представить еще несколько лет назад. Обратной дороги нет. Не будет такого, как было. Хорошо это или плохо – не знаю, но скорее хорошо. Диктату англосаксонских стран положен конец. Хотя бы даже в силу тех событий, которые происходят, и вчерашних переговоров (во вторник с главой КНР)", - сказал Медведев. По его мнению, институты тоже должны меняться. "Часть из них неэффективна, часть из них носит мусорный характер, типа МУСа и некоторых других, часть из них функционирует", - отметил зампред Совбеза. "Что будет дальше – не знаю, но очевидно, что грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС, ШОС, двусторонних отношений. Это в чем-то даже может показаться шагом назад, но лучше такой шаг назад, чем попытка изобразить единомыслие под эгидой ООН или какого-то иного органа. Так что международные институты будут меняться", - считает он.
https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html
https://ria.ru/20230324/yuan-1859456459.html
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дмитрий медведев, политика, китай, брикс, шос
Дмитрий Медведев, Политика, Китай, БРИКС, ШОС
Диктату англосаксов пришел конец, заявил Медведев

Медведев: диктату англосаксов пришел конец, грядет эпоха региональных соглашений

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мир очень сильно и безвозвратно изменился, диктат англосаксонских стран закончился и теперь грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС и ШОС, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Мир изменился. Изменился настолько радикально, насколько я себе не мог представить еще несколько лет назад. Обратной дороги нет. Не будет такого, как было. Хорошо это или плохо – не знаю, но скорее хорошо. Диктату англосаксонских стран положен конец. Хотя бы даже в силу тех событий, которые происходят, и вчерашних переговоров (во вторник с главой КНР)", - сказал Медведев.
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По его мнению, институты тоже должны меняться.
"Часть из них неэффективна, часть из них носит мусорный характер, типа МУСа и некоторых других, часть из них функционирует", - отметил зампред Совбеза.
"Что будет дальше – не знаю, но очевидно, что грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС, ШОС, двусторонних отношений. Это в чем-то даже может показаться шагом назад, но лучше такой шаг назад, чем попытка изобразить единомыслие под эгидой ООН или какого-то иного органа. Так что международные институты будут меняться", - считает он.
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