https://ria.ru/20230324/anglosaksy-1860262306.html

Диктату англосаксов пришел конец, заявил Медведев

Диктату англосаксов пришел конец, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

Диктату англосаксов пришел конец, заявил Медведев

Мир очень сильно и безвозвратно изменился, диктат англосаксонских стран закончился и теперь грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС и ШОС, заявил... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:19

2023-03-24T08:19

2023-03-24T08:20

дмитрий медведев

политика

китай

брикс

шос

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мир очень сильно и безвозвратно изменился, диктат англосаксонских стран закончился и теперь грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС и ШОС, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Мир изменился. Изменился настолько радикально, насколько я себе не мог представить еще несколько лет назад. Обратной дороги нет. Не будет такого, как было. Хорошо это или плохо – не знаю, но скорее хорошо. Диктату англосаксонских стран положен конец. Хотя бы даже в силу тех событий, которые происходят, и вчерашних переговоров (во вторник с главой КНР)", - сказал Медведев. По его мнению, институты тоже должны меняться. "Часть из них неэффективна, часть из них носит мусорный характер, типа МУСа и некоторых других, часть из них функционирует", - отметил зампред Совбеза. "Что будет дальше – не знаю, но очевидно, что грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС, ШОС, двусторонних отношений. Это в чем-то даже может показаться шагом назад, но лучше такой шаг назад, чем попытка изобразить единомыслие под эгидой ООН или какого-то иного органа. Так что международные институты будут меняться", - считает он.

https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html

https://ria.ru/20230324/yuan-1859456459.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, политика, китай, брикс, шос