https://ria.ru/20230324/andriets-1860486748.html

В Риге прошел митинг за освобождение активистки Андриец

В Риге прошел митинг за освобождение активистки Андриец - РИА Новости, 24.03.2023

В Риге прошел митинг за освобождение активистки Андриец

В центре Риги люди вышли на акцию в защиту свободы слова и за освобождение задержанной активистки Татьяны Андриец, сообщила партия "Русский союз Латвии". РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:36

2023-03-24T18:36

2023-03-24T21:20

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В центре Риги люди вышли на акцию в защиту свободы слова и за освобождение задержанной активистки Татьяны Андриец, сообщила партия "Русский союз Латвии". В мероприятии участвуют несколько десятков человек, с речами выступили депутаты Рижской думы от "Русского союза Латвии". Митингующие держат плакаты с призывами освободить Татьяну Андриец. В описании акции организаторы отметили, что власти в Риге "фактически надругались над свободой слова в Латвии, подвергнув репрессиям целую плеяду русскоязычных журналистов, публицистов и блогеров". Они также напомнили, что ранее в тюрьме неоднократно оказывался правозащитник Владимир Линдерман, а сейчас по сфабрикованному обвинению под угрозой заключения находится журналист Юрий Алексеев.Гражданку Латвии Татьяну Андриец задержали в начале февраля. Рижский городской суд постановил арестовать ее и, как сообщил адвокат, отклонил предложение о внесении залога. Партия "Русский союз Латвии" уточнила, что активистку обвинили в помощи иностранному государству, а также в нарушении санкций и действиях, направленных против страны Балтии.Посольство России в Латвии пообещало оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения.Позднее Андриец рассказала, что находится на карантине в Илгуциемской женской тюрьме, а до этого содержалась в Рижском СИЗО. Находясь в заключении, она написала письмо, в котором заявила об унижении русских в Латвии. По словам Андриец, всю ту несправедливость она воспринимала намного острее и болезненнее, хотя она не была направлена против нее лично, как сейчас.В пресс-службе СПбГУ сообщили РИА Новости, что пока не располагают информацией, обращалась ли активистка или ее представители за помощью в университет. В вузе отметили, что Андриец — студентка и участница антифашистского движения. В августе прошлого года латвийские власти задержали ее за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230314/kasem-1857831081.html

https://ria.ru/20230220/unizhenie-1853156770.html

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