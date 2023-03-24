Рейтинг@Mail.ru
В Риге прошел митинг за освобождение активистки Андриец - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 24.03.2023 (обновлено: 21:20 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/andriets-1860486748.html
В Риге прошел митинг за освобождение активистки Андриец
В Риге прошел митинг за освобождение активистки Андриец - РИА Новости, 24.03.2023
В Риге прошел митинг за освобождение активистки Андриец
В центре Риги люди вышли на акцию в защиту свободы слова и за освобождение задержанной активистки Татьяны Андриец, сообщила партия "Русский союз Латвии". РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:36
2023-03-24T21:20
в мире
латвия
россия
рига
русский союз латвии
владимир линдерман
рижская дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860485616_0:0:2146:1207_1920x0_80_0_0_5220192a272fbf4c8f262f863b60920f.png
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В центре Риги люди вышли на акцию в защиту свободы слова и за освобождение задержанной активистки Татьяны Андриец, сообщила партия "Русский союз Латвии". В мероприятии участвуют несколько десятков человек, с речами выступили депутаты Рижской думы от "Русского союза Латвии". Митингующие держат плакаты с призывами освободить Татьяну Андриец. В описании акции организаторы отметили, что власти в Риге "фактически надругались над свободой слова в Латвии, подвергнув репрессиям целую плеяду русскоязычных журналистов, публицистов и блогеров". Они также напомнили, что ранее в тюрьме неоднократно оказывался правозащитник Владимир Линдерман, а сейчас по сфабрикованному обвинению под угрозой заключения находится журналист Юрий Алексеев.Гражданку Латвии Татьяну Андриец задержали в начале февраля. Рижский городской суд постановил арестовать ее и, как сообщил адвокат, отклонил предложение о внесении залога. Партия "Русский союз Латвии" уточнила, что активистку обвинили в помощи иностранному государству, а также в нарушении санкций и действиях, направленных против страны Балтии.Посольство России в Латвии пообещало оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения.Позднее Андриец рассказала, что находится на карантине в Илгуциемской женской тюрьме, а до этого содержалась в Рижском СИЗО. Находясь в заключении, она написала письмо, в котором заявила об унижении русских в Латвии. По словам Андриец, всю ту несправедливость она воспринимала намного острее и болезненнее, хотя она не была направлена против нее лично, как сейчас.В пресс-службе СПбГУ сообщили РИА Новости, что пока не располагают информацией, обращалась ли активистка или ее представители за помощью в университет. В вузе отметили, что Андриец — студентка и участница антифашистского движения. В августе прошлого года латвийские власти задержали ее за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230314/kasem-1857831081.html
https://ria.ru/20230220/unizhenie-1853156770.html
латвия
россия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860485616_361:0:1993:1224_1920x0_80_0_0_26111cd26f4728f539cea141499d6c1a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, россия, рига, русский союз латвии, владимир линдерман, рижская дума
В мире, Латвия, Россия, Рига, Русский союз Латвии, Владимир Линдерман, Рижская дума
В Риге прошел митинг за освобождение активистки Андриец

В центре Риги прошел митинг за освобождение задержанной в Латвии активистки Андриец

© Кадр из видео Русского союза в ЛатвииМитинг в поддержку активистки Татьяны Андриец в Латвии
Митинг в поддержку активистки Татьяны Андриец в Латвии
© Кадр из видео Русского союза в Латвии
Митинг в поддержку активистки Татьяны Андриец в Латвии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В центре Риги люди вышли на акцию в защиту свободы слова и за освобождение задержанной активистки Татьяны Андриец, сообщила партия "Русский союз Латвии".
«
"Митинг в защиту свободы слова. Рига. Памятник свободы. Собираем подписи за освобождение Татьяны Андриец", — говорится в подписи к трансляции митинга в аккаунте политсилы в Facebook*.
В мероприятии участвуют несколько десятков человек, с речами выступили депутаты Рижской думы от "Русского союза Латвии". Митингующие держат плакаты с призывами освободить Татьяну Андриец.
В описании акции организаторы отметили, что власти в Риге "фактически надругались над свободой слова в Латвии, подвергнув репрессиям целую плеяду русскоязычных журналистов, публицистов и блогеров". Они также напомнили, что ранее в тюрьме неоднократно оказывался правозащитник Владимир Линдерман, а сейчас по сфабрикованному обвинению под угрозой заключения находится журналист Юрий Алексеев.
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Журналист Sputnik Касем написал письмо из рижской тюрьмы
14 марта, 16:46
Гражданку Латвии Татьяну Андриец задержали в начале февраля. Рижский городской суд постановил арестовать ее и, как сообщил адвокат, отклонил предложение о внесении залога. Партия "Русский союз Латвии" уточнила, что активистку обвинили в помощи иностранному государству, а также в нарушении санкций и действиях, направленных против страны Балтии.
Посольство России в Латвии пообещало оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения.
Позднее Андриец рассказала, что находится на карантине в Илгуциемской женской тюрьме, а до этого содержалась в Рижском СИЗО. Находясь в заключении, она написала письмо, в котором заявила об унижении русских в Латвии. По словам Андриец, всю ту несправедливость она воспринимала намного острее и болезненнее, хотя она не была направлена против нее лично, как сейчас.
В пресс-службе СПбГУ сообщили РИА Новости, что пока не располагают информацией, обращалась ли активистка или ее представители за помощью в университет. В вузе отметили, что Андриец — студентка и участница антифашистского движения. В августе прошлого года латвийские власти задержали ее за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Татьяна Андриец - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Задержанная в Риге активистка заявила об унижении русских в Латвии
20 февраля, 14:08
 
В миреЛатвияРоссияРигаРусский союз ЛатвииВладимир ЛиндерманРижская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала