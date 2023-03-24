https://ria.ru/20230324/aktsii-1860299032.html

ЦБ продлил запрет продавать неопытным инвесторам акции некоторых стран

ЦБ продлил запрет продавать неопытным инвесторам акции некоторых стран - РИА Новости, 24.03.2023

ЦБ продлил запрет продавать неопытным инвесторам акции некоторых стран

Банк России продлил до 1 октября запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, говорится в пресс-релизе Банка России. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:42

2023-03-24T10:42

2023-03-24T10:42

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Банк России продлил до 1 октября запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, говорится в пресс-релизе Банка России. "Запрет продлен еще на полгода предписанием регулятора. Оно будет действовать до 1 октября 2023 года, до вступления в силу указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе", - говорится в сообщении. В список доступных только квалифицированным инвесторам входят: ценные бумаги недружественных эмитентов; ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств; поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги, отмечается там же. "Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе", - поясняет ЦБ РФ. В сентябре регулятор предписал брокерам с 1 октября 2022 года не исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. C 1 ноября порог для таких сделок составлял 10% портфеля клиента, с 1 декабря - 5%, а с 1 января 2023 года вступил в силу полный запрет на такие покупки за исключением закрытия коротких позиций. Предписание ЦБ направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки пострадали более 5 миллионов инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции, пояснял ЦБ РФ.

https://ria.ru/20230324/energetika-1860255863.html

https://ria.ru/20230323/bank-1860103529.html

https://ria.ru/20230323/vto-1860118335.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), евразийский экономический союз