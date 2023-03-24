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Россия не забудет агрессии США и НАТО против Югославии, заявил Примаков - РИА Новости, 24.03.2023
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15:21 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/agressiya-1860414562.html
Россия не забудет агрессии США и НАТО против Югославии, заявил Примаков
Россия не забудет агрессии США и НАТО против Югославии, заявил Примаков - РИА Новости, 24.03.2023
Россия не забудет агрессии США и НАТО против Югославии, заявил Примаков
Россия никогда не забудет урока наглой и беззаконной агрессии НАТО и США против Югославии в 1999 году, презрение к международному праву, наглое право сильного - РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:21
2023-03-24T15:21
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
нато
сша
югославия
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия никогда не забудет урока наглой и беззаконной агрессии НАТО и США против Югославии в 1999 году, презрение к международному праву, наглое право сильного - "рыло прекрасного цивилизованного" мира, заявил в пятницу глава Россотрудничества Евгений Примаков. В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана регистрируются медиками. "Мы никогда не забудем урока наглой и беззаконной агрессии западного мира, мира "золотого миллиарда", мира колониальных империй, мира корпораций, мира США и НАТО против Югославии. Забудет ли Сербия? Бог знает. Но Россия свои выводы сделала", - сказал Примаков в обращении, опубликованном в телеграм-канале "Русский Дом в Белграде". Он добавил, что людоедство, презрение к международному праву, наглое право сильного — настоящее "рыло этого "прекрасного" цивилизованного мира". "Западные медиа и уж тем более политики не вспоминали о (трехлетней девочке - ред.) Милице Ракич и других мирных людях, что погибли под бомбами, но тогда нам, русским, сербы говорили: "Смотрите! Они попытались уничтожить нас, а следующими будете вы, Россия". Так и есть сейчас", - подчеркнул Примаков.
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сша
югославия
россия
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евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), нато, сша, югославия, россия
Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), НАТО, США, Югославия, Россия
Россия не забудет агрессии США и НАТО против Югославии, заявил Примаков

Примаков: Россия никогда не забудет беззаконной агрессии США и НАТО против Югославии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЕвгений Примаков
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Евгений Примаков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия никогда не забудет урока наглой и беззаконной агрессии НАТО и США против Югославии в 1999 году, презрение к международному праву, наглое право сильного - "рыло прекрасного цивилизованного" мира, заявил в пятницу глава Россотрудничества Евгений Примаков.
В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана регистрируются медиками.
"Мы никогда не забудем урока наглой и беззаконной агрессии западного мира, мира "золотого миллиарда", мира колониальных империй, мира корпораций, мира США и НАТО против Югославии. Забудет ли Сербия? Бог знает. Но Россия свои выводы сделала", - сказал Примаков в обращении, опубликованном в телеграм-канале "Русский Дом в Белграде".
Он добавил, что людоедство, презрение к международному праву, наглое право сильного — настоящее "рыло этого "прекрасного" цивилизованного мира".
"Западные медиа и уж тем более политики не вспоминали о (трехлетней девочке - ред.) Милице Ракич и других мирных людях, что погибли под бомбами, но тогда нам, русским, сербы говорили: "Смотрите! Они попытались уничтожить нас, а следующими будете вы, Россия". Так и есть сейчас", - подчеркнул Примаков.
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Посол США надеется, что сербы "забудут обиду" на бомбардировки НАТО
Вчера, 14:23
 
Евгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)НАТОСШАЮгославияРоссия
 
 
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