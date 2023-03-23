https://ria.ru/20230323/znamenitosti-1860092738.html

Болдуин обвинил прокурора в нарушении его прав в деле об убийстве оператора

Болдуин обвинил прокурора в нарушении его прав в деле об убийстве оператора - РИА Новости, 23.03.2023

Болдуин обвинил прокурора в нарушении его прав в деле об убийстве оператора

Адвокаты Алека Болдуина обвинили прокуратуру в нарушении его конституционных прав в ходе дела о гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Раст", пишет... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:21

2023-03-23T15:21

2023-03-23T15:21

культура

новости культуры

знаменитости

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730460_0:303:2566:1746_1920x0_80_0_0_6efe64b43d0823639e861b034a35e73e.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Адвокаты Алека Болдуина обвинили прокуратуру в нарушении его конституционных прав в ходе дела о гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Раст", пишет Deadline. Якобы Андреа Риб, бывший прокурор по делу, хотела использовать этот случай ради продвижения своей политической карьеры. В октябре 2021 года Болдуин на репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита его коллега. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.Ранее стало известно, что суд в США разрешил Алеку Болдуину продолжить съемки фильма, где погибла Хатчинс.

https://ria.ru/20230207/znamenitosti-1850228557.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма