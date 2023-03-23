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Болдуин обвинил прокурора в нарушении его прав в деле об убийстве оператора
Болдуин обвинил прокурора в нарушении его прав в деле об убийстве оператора - РИА Новости, 23.03.2023
Болдуин обвинил прокурора в нарушении его прав в деле об убийстве оператора
Адвокаты Алека Болдуина обвинили прокуратуру в нарушении его конституционных прав в ходе дела о гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Раст", пишет... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:21
2023-03-23T15:21
2023-03-23T15:21
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алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Адвокаты Алека Болдуина обвинили прокуратуру в нарушении его конституционных прав в ходе дела о гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Раст", пишет Deadline. Якобы Андреа Риб, бывший прокурор по делу, хотела использовать этот случай ради продвижения своей политической карьеры. В октябре 2021 года Болдуин на репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита его коллега. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.Ранее стало известно, что суд в США разрешил Алеку Болдуину продолжить съемки фильма, где погибла Хатчинс.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), Убийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
Болдуин обвинил прокурора в нарушении его прав в деле об убийстве оператора
Болдуин заявил о нарушении своих прав в ходе дела о гибели оператора Хатчинс на съемках
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Адвокаты Алека Болдуина обвинили прокуратуру в нарушении его конституционных прав в ходе дела о гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Раст", пишет
Deadline.
Якобы Андреа Риб, бывший прокурор по делу, хотела использовать этот случай ради продвижения своей политической карьеры.
В октябре 2021 года Болдуин на репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита его коллега. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.
Ранее стало
известно, что суд в США разрешил Алеку Болдуину продолжить съемки фильма, где погибла Хатчинс.
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