https://ria.ru/20230224/bolduin-1854065571.html
Суд в США разрешил Болдуину сниматься в фильме после неумышленного убийства
Суд в США разрешил Болдуину сниматься в фильме после неумышленного убийства - РИА Новости, 24.02.2023
Суд в США разрешил Болдуину сниматься в фильме после неумышленного убийства
Суд в США разрешил Алеку Болдуину продолжить съемки фильма, в неумышленном убийстве оператора которого обвиняется актер, сообщает издание Variety. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T02:48
2023-02-24T02:48
2023-02-24T04:45
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Суд в США разрешил Алеку Болдуину продолжить съемки фильма, в неумышленном убийстве оператора которого обвиняется актер, сообщает издание Variety. Как сообщалось ранее, Болдуин отказался появляться на слушаниях в пятницу с помощью видеосвязи и вместо этого направил в суд заявление о непризнании своей виновности. Суд разрешил Болдуину продолжить работу в фильме "Раст", оператора которого актер застрелил на съемках более года назад. Актеру также разрешили общаться со свидетелями по своему делу, в том числе с режиссером Джоэлем Соузой, но запретили обсуждать стрельбу. Как ожидается, съемки возобновятся весной в штате Монтана. Кроме того, суд на время рассмотрения дела запретил Болдуину употреблять спиртные напитки и владеть огнестрельным или другим опасным оружием. Издание напоминает, что, согласно мемуарам Болдуина, страдавший алкоголизмом актер бросил пить 23 февраля 1985 года. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемках вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.
https://ria.ru/20230223/prigovor-1854053432.html
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в мире, сша, монтана, украина, алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
Культура, В мире, США, Монтана, Украина, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)
02:48 24.02.2023 (обновлено: 04:45 24.02.2023)
Суд в США разрешил Болдуину сниматься в фильме после неумышленного убийства
Variety: суд в США разрешил Болдуину сниматься в фильме, но запретил алкоголь