https://ria.ru/20230323/znamenitosti-1860079536.html

Шеф-повар рассказал об особых ингредиентах в блюдах мировых звезд

Шеф-повар рассказал об особых ингредиентах в блюдах мировых звезд - РИА Новости, 24.03.2023

Шеф-повар рассказал об особых ингредиентах в блюдах мировых звезд

Шеф-повар Джефф Шретер рассказал о блюде, которое готовил для Мадонны. Подробностями мастер поделился в подкасте "I’ve Got News For You", пишет news.com.au. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-23T05:00

2023-03-23T05:00

2023-03-24T01:40

культура

новости культуры

мадонна

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/24/1555332448_0:323:2775:1884_1920x0_80_0_0_a917bec1d03b7df1d6ab54af5f542cdb.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Шеф-повар Джефф Шретер рассказал о блюде, которое готовил для Мадонны. Подробностями мастер поделился в подкасте "I’ve Got News For You", пишет news.com.au. Среди ингредиентов – особый вид лосося. Добавляются измельченный огурец, финики, грецкий орех, натертый фенхель, лимонный сок, оливковое масло и базилик. В числе звездных клиентов Шретера главный редактор Vogue Анна Винтур. По словам шефа, журналистке не нравится свежий тунец в салате. Она даже приносила с собой банку с консервированным и просила использовать его. Еще один знаменитый клиент — Карл Лагенрфельд. Шретер вспомнил, как модельер попросил хот-дог с картошкой фри. Их в меню не было. Работники ресторана отправились за ними в другие заведения. Дизайнер полученным заказом остался доволен. На днях Любовь Успенская объяснила, почему не оформляет пенсию. Артистка призналась, что у нее "очень дорогая жизнь".

https://ria.ru/20230322/znamenitosti-1859823677.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мадонна, знаменитости, звезды