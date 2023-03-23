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Шеф-повар рассказал об особых ингредиентах в блюдах мировых звезд - РИА Новости, 24.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:00 23.03.2023 (обновлено: 01:40 24.03.2023)
https://ria.ru/20230323/znamenitosti-1860079536.html
Шеф-повар рассказал об особых ингредиентах в блюдах мировых звезд
Шеф-повар рассказал об особых ингредиентах в блюдах мировых звезд - РИА Новости, 24.03.2023
Шеф-повар рассказал об особых ингредиентах в блюдах мировых звезд
Шеф-повар Джефф Шретер рассказал о блюде, которое готовил для Мадонны. Подробностями мастер поделился в подкасте "I’ve Got News For You", пишет news.com.au. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-23T05:00
2023-03-24T01:40
культура
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мадонна
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звезды
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Шеф-повар Джефф Шретер рассказал о блюде, которое готовил для Мадонны. Подробностями мастер поделился в подкасте "I’ve Got News For You", пишет news.com.au. Среди ингредиентов – особый вид лосося. Добавляются измельченный огурец, финики, грецкий орех, натертый фенхель, лимонный сок, оливковое масло и базилик. В числе звездных клиентов Шретера главный редактор Vogue Анна Винтур. По словам шефа, журналистке не нравится свежий тунец в салате. Она даже приносила с собой банку с консервированным и просила использовать его. Еще один знаменитый клиент — Карл Лагенрфельд. Шретер вспомнил, как модельер попросил хот-дог с картошкой фри. Их в меню не было. Работники ресторана отправились за ними в другие заведения. Дизайнер полученным заказом остался доволен. На днях Любовь Успенская объяснила, почему не оформляет пенсию. Артистка призналась, что у нее "очень дорогая жизнь".
https://ria.ru/20230322/znamenitosti-1859823677.html
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новости культуры, мадонна, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Мадонна, Знаменитости, звезды
Шеф-повар рассказал об особых ингредиентах в блюдах мировых звезд

Шеф-повар Джефф Шретер рассказал об особых ингредиентах в блюдах мировых звезд

© AP Photo / Kirsty WigglesworthМадонна
Мадонна - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Шеф-повар Джефф Шретер рассказал о блюде, которое готовил для Мадонны. Подробностями мастер поделился в подкасте "I’ve Got News For You", пишет news.com.au.
Среди ингредиентов – особый вид лосося. Добавляются измельченный огурец, финики, грецкий орех, натертый фенхель, лимонный сок, оливковое масло и базилик.
В числе звездных клиентов Шретера главный редактор Vogue Анна Винтур. По словам шефа, журналистке не нравится свежий тунец в салате. Она даже приносила с собой банку с консервированным и просила использовать его.
Еще один знаменитый клиент — Карл Лагенрфельд. Шретер вспомнил, как модельер попросил хот-дог с картошкой фри. Их в меню не было. Работники ресторана отправились за ними в другие заведения. Дизайнер полученным заказом остался доволен.
На днях Любовь Успенская объяснила, почему не оформляет пенсию. Артистка призналась, что у нее "очень дорогая жизнь".
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