https://ria.ru/20230322/uspenskaya-1859745666.html
"У меня очень дорогая жизнь": Любовь Успенская высказалась о своей пенсии
"У меня очень дорогая жизнь": Любовь Успенская высказалась о своей пенсии - РИА Новости, 22.03.2023
"У меня очень дорогая жизнь": Любовь Успенская высказалась о своей пенсии
Любовь Успенская рассказала о своей пенсии. Подробностями она поделилась в беседе с Teleprogramma.pro. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:39
2023-03-22T13:39
2023-03-22T13:39
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Любовь Успенская рассказала о своей пенсии. Подробностями она поделилась в беседе с Teleprogramma.pro. Певица призналась, что не получает пенсию. И даже ее не оформляла ее. Артистка заявила, что у нее "очень дорогая жизнь". "Каждый мой шаг стоит больших денег, и я много и тяжело работаю, чтобы многое себе позволять", — сказала Успенская.Она также опровергла слухи о том, что получает американскую пенсию. Ранее о своей пенсии рассказала Татьяна Васильева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, любовь успенская, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Любовь Успенская, Знаменитости, звезды
"У меня очень дорогая жизнь": Любовь Успенская высказалась о своей пенсии
Любовь Успенская заявила, что не оформляла свою пенсию
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Любовь Успенская рассказала о своей пенсии. Подробностями она поделилась
в беседе с Teleprogramma.pro.
Певица призналась, что не получает пенсию. И даже ее не оформляла ее.
«
"Когда я была маленькой девочкой, посмотрела какой-то фильм, где герой говорит: "Чтоб ты жил на свою пенсию!" Эта фраза врезалась мне в память. И я сказала себе: буду всю жизнь работать, чтобы не думать о том, как прожить на пенсию", — говорит Успенская.
Артистка заявила, что у нее "очень дорогая жизнь".
"Каждый мой шаг стоит больших денег, и я много и тяжело работаю, чтобы многое себе позволять", — сказала Успенская.
Она также опровергла слухи о том, что получает американскую пенсию.
Ранее о своей пенсии рассказала
Татьяна Васильева.
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