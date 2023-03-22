https://ria.ru/20230322/uspenskaya-1859745666.html

"У меня очень дорогая жизнь": Любовь Успенская высказалась о своей пенсии

"У меня очень дорогая жизнь": Любовь Успенская высказалась о своей пенсии - РИА Новости, 22.03.2023

"У меня очень дорогая жизнь": Любовь Успенская высказалась о своей пенсии

Любовь Успенская рассказала о своей пенсии. Подробностями она поделилась в беседе с Teleprogramma.pro. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:39

2023-03-22T13:39

2023-03-22T13:39

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Любовь Успенская рассказала о своей пенсии. Подробностями она поделилась в беседе с Teleprogramma.pro. Певица призналась, что не получает пенсию. И даже ее не оформляла ее. Артистка заявила, что у нее "очень дорогая жизнь". "Каждый мой шаг стоит больших денег, и я много и тяжело работаю, чтобы многое себе позволять", — сказала Успенская.Она также опровергла слухи о том, что получает американскую пенсию. Ранее о своей пенсии рассказала Татьяна Васильева.

https://ria.ru/20230320/znamenitosti-1859102633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, любовь успенская, знаменитости, звезды