https://ria.ru/20230323/znamenitosti-1860037572.html

Актриса из "Друзей" помыла звезды на Аллее славы в Голливуде

Актриса из "Друзей" помыла звезды на Аллее славы в Голливуде - РИА Новости, 23.03.2023

Актриса из "Друзей" помыла звезды на Аллее славы в Голливуде

Кортни Кокс помыла свою звезду, а также отметки Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Лоры Дерн на Аллее славы в Голливуде. Видео своим перфомансом она выложила в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:49

2023-03-23T17:49

2023-03-23T18:31

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Кортни Кокс помыла свою звезду, а также отметки Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Лоры Дерн на Аллее славы в Голливуде. Видео своим перфомансом она выложила в соцсети. В видео она обращается к прохожим и шутит: "Вот прямо на звезду наступили! Обойти нельзя было?". В культовом ситкоме "Друзья" Кортни Кокс воплотила образ Моники. Ее героиня от своих соседей отличалась тем, что обожала порядок и следила за тем, чтобы в квартире всегда было прибрано. Свою звезду на Аллее славы Кокс получила в конце февраля. Но торжественную церемонию по этому поводу она пришла с подругами — коллегами по сериалу "Друзья" Лизой Кудроу и Дженнифер Энистон.

https://ria.ru/20230323/kino-1859593950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кортни кокс, голливуд, знаменитости, звезды