https://ria.ru/20230323/znamenitosti-1860037572.html
Актриса из "Друзей" помыла звезды на Аллее славы в Голливуде
Актриса из "Друзей" помыла звезды на Аллее славы в Голливуде - РИА Новости, 23.03.2023
Актриса из "Друзей" помыла звезды на Аллее славы в Голливуде
Кортни Кокс помыла свою звезду, а также отметки Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Лоры Дерн на Аллее славы в Голливуде. Видео своим перфомансом она выложила в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:49
2023-03-23T17:49
2023-03-23T18:31
культура
новости культуры
кортни кокс
голливуд
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859997801_0:1298:1586:2190_1920x0_80_0_0_3dbcaa381b9b32dafe9054146cd103dc.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Кортни Кокс помыла свою звезду, а также отметки Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Лоры Дерн на Аллее славы в Голливуде. Видео своим перфомансом она выложила в соцсети. В видео она обращается к прохожим и шутит: "Вот прямо на звезду наступили! Обойти нельзя было?". В культовом ситкоме "Друзья" Кортни Кокс воплотила образ Моники. Ее героиня от своих соседей отличалась тем, что обожала порядок и следила за тем, чтобы в квартире всегда было прибрано. Свою звезду на Аллее славы Кокс получила в конце февраля. Но торжественную церемонию по этому поводу она пришла с подругами — коллегами по сериалу "Друзья" Лизой Кудроу и Дженнифер Энистон.
https://ria.ru/20230323/kino-1859593950.html
голливуд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859997801_0:1042:1586:2232_1920x0_80_0_0_29c9084a7a97ca5e96eae6209c268257.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кортни кокс, голливуд, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кортни Кокс, Голливуд, Знаменитости, звезды
Актриса из "Друзей" помыла звезды на Аллее славы в Голливуде
Кортни Кокс помыла звезды Энистон, Уизерспун и Дерн на Аллее славы в Голливуде
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Кортни Кокс помыла свою звезду, а также отметки Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Лоры Дерн на Аллее славы в Голливуде. Видео своим перфомансом она выложила в соцсети.
«
"Кто-то должен был это сделать", — подписала ролик артистка.
В видео она обращается к прохожим и шутит: "Вот прямо на звезду наступили! Обойти нельзя было?".
В культовом ситкоме "Друзья" Кортни Кокс воплотила образ Моники. Ее героиня от своих соседей отличалась тем, что обожала порядок и следила за тем, чтобы в квартире всегда было прибрано.
Свою звезду на Аллее славы Кокс получила в конце февраля. Но торжественную церемонию по этому поводу она пришла
с подругами — коллегами по сериалу "Друзья" Лизой Кудроу и Дженнифер Энистон.
Милош Бикович: горжусь работой с русскими и голливудскими актерами