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Актриса из "Друзей" помыла звезды на Аллее славы в Голливуде - РИА Новости, 23.03.2023
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Культура
 
17:49 23.03.2023 (обновлено: 18:31 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/znamenitosti-1860037572.html
Актриса из "Друзей" помыла звезды на Аллее славы в Голливуде
Актриса из "Друзей" помыла звезды на Аллее славы в Голливуде - РИА Новости, 23.03.2023
Актриса из "Друзей" помыла звезды на Аллее славы в Голливуде
Кортни Кокс помыла свою звезду, а также отметки Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Лоры Дерн на Аллее славы в Голливуде. Видео своим перфомансом она выложила в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:49
2023-03-23T18:31
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Кортни Кокс помыла свою звезду, а также отметки Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Лоры Дерн на Аллее славы в Голливуде. Видео своим перфомансом она выложила в соцсети. В видео она обращается к прохожим и шутит: "Вот прямо на звезду наступили! Обойти нельзя было?". В культовом ситкоме "Друзья" Кортни Кокс воплотила образ Моники. Ее героиня от своих соседей отличалась тем, что обожала порядок и следила за тем, чтобы в квартире всегда было прибрано. Свою звезду на Аллее славы Кокс получила в конце февраля. Но торжественную церемонию по этому поводу она пришла с подругами — коллегами по сериалу "Друзья" Лизой Кудроу и Дженнифер Энистон.
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Культура, Новости культуры, Кортни Кокс, Голливуд, Знаменитости, звезды
Актриса из "Друзей" помыла звезды на Аллее славы в Голливуде

Кортни Кокс помыла звезды Энистон, Уизерспун и Дерн на Аллее славы в Голливуде

© @courteneycoxofficialКадр видео, опубликованного Кортни Кокс
Кадр видео, опубликованного Кортни Кокс
© @courteneycoxofficial
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Кортни Кокс помыла свою звезду, а также отметки Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Лоры Дерн на Аллее славы в Голливуде. Видео своим перфомансом она выложила в соцсети.
«

"Кто-то должен был это сделать", — подписала ролик артистка.

В видео она обращается к прохожим и шутит: "Вот прямо на звезду наступили! Обойти нельзя было?".
В культовом ситкоме "Друзья" Кортни Кокс воплотила образ Моники. Ее героиня от своих соседей отличалась тем, что обожала порядок и следила за тем, чтобы в квартире всегда было прибрано.
Свою звезду на Аллее славы Кокс получила в конце февраля. Но торжественную церемонию по этому поводу она пришла с подругами — коллегами по сериалу "Друзья" Лизой Кудроу и Дженнифер Энистон.
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