https://ria.ru/20230228/znamenitosti-1854818593.html

Актрисы "Друзей" воссоединились на церемонии в честь Кортни Кокс

Актрисы "Друзей" воссоединились на церемонии в честь Кортни Кокс - РИА Новости, 28.02.2023

Актрисы "Друзей" воссоединились на церемонии в честь Кортни Кокс

Актрисы "Друзей" воссоединились на вручении Кортни Кокс звезды на Аллее славы, пишет Page Six. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:03

2023-02-28T13:03

2023-02-28T13:03

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дженнифер энистон

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актрисы "Друзей" воссоединились на вручении Кортни Кокс звезды на Аллее славы, пишет Page Six. Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу присутствовали на церемонии — они выступили с совместной речью о своей коллеге. Артистки сравнили свою многолетнюю дружбу с отношениями сестер. Энистон назвала Кокс душевным и любящим человеком. И призналась, что очень нервничала перед первой встречей с ней, потому что считала себя фанаткой актрисы.По словам Кудроу, именно благодаря Кортни коллектив "Друзей" был таким сплоченным. Ситком стартовал в 1994 году. За десять лет было отснято десять сезонов. Последний эпизод вышел в 2004. В 2021 в Сети состоялась премьера спецвыпуска "Друзья. Воссоединение".

https://ria.ru/20230130/kino-1848363103.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, кортни кокс, "друзья" (сериал), дженнифер энистон, лиза кудроу