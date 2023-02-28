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Актрисы "Друзей" воссоединились на церемонии в честь Кортни Кокс - РИА Новости, 28.02.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:03 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/znamenitosti-1854818593.html
Актрисы "Друзей" воссоединились на церемонии в честь Кортни Кокс
Актрисы "Друзей" воссоединились на церемонии в честь Кортни Кокс - РИА Новости, 28.02.2023
Актрисы "Друзей" воссоединились на церемонии в честь Кортни Кокс
Актрисы "Друзей" воссоединились на вручении Кортни Кокс звезды на Аллее славы, пишет Page Six. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:03
2023-02-28T13:03
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"друзья" (сериал)
дженнифер энистон
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актрисы "Друзей" воссоединились на вручении Кортни Кокс звезды на Аллее славы, пишет Page Six. Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу присутствовали на церемонии — они выступили с совместной речью о своей коллеге. Артистки сравнили свою многолетнюю дружбу с отношениями сестер. Энистон назвала Кокс душевным и любящим человеком. И призналась, что очень нервничала перед первой встречей с ней, потому что считала себя фанаткой актрисы.По словам Кудроу, именно благодаря Кортни коллектив "Друзей" был таким сплоченным. Ситком стартовал в 1994 году. За десять лет было отснято десять сезонов. Последний эпизод вышел в 2004. В 2021 в Сети состоялась премьера спецвыпуска "Друзья. Воссоединение".
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, кортни кокс, "друзья" (сериал), дженнифер энистон, лиза кудроу
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Кортни Кокс, "Друзья" (сериал), Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу
Актрисы "Друзей" воссоединились на церемонии в честь Кортни Кокс

Актрисы "Друзей" воссоединились на вручении Кортни Кокс звезды на Аллее славы

© AP Photo / Damian DovarganesДженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу на церемонии вручения Кортни Кокс звезду на Аллее славы в Голливуде
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу на церемонии вручения Кортни Кокс звезду на Аллее славы в Голливуде - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Damian Dovarganes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актрисы "Друзей" воссоединились на вручении Кортни Кокс звезды на Аллее славы, пишет Page Six.
Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу присутствовали на церемонии — они выступили с совместной речью о своей коллеге. Артистки сравнили свою многолетнюю дружбу с отношениями сестер.
Энистон назвала Кокс душевным и любящим человеком. И призналась, что очень нервничала перед первой встречей с ней, потому что считала себя фанаткой актрисы.
По словам Кудроу, именно благодаря Кортни коллектив "Друзей" был таким сплоченным.
Ситком стартовал в 1994 году. За десять лет было отснято десять сезонов. Последний эпизод вышел в 2004. В 2021 в Сети состоялась премьера спецвыпуска "Друзья. Воссоединение".
Джулия Робертс / Дженнифер Энистон - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Дженнифер Энистон и Джулия Робертс снимутся в фильме об обмене телами
30 января, 16:31
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыКортни Кокс"Друзья" (сериал)Дженнифер ЭнистонЛиза Кудроу
 
 
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