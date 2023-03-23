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Около 60 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы зимой
Около 60 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы зимой - РИА Новости, 24.03.2023
Около 60 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы зимой
Около 60 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы прошедшей зимой, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-23T18:54
2023-03-23T18:54
2023-03-24T16:08
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мосприрода
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дикие животные
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Около 60 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы прошедшей зимой, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Около 60 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы зимой. Среди них 38 видов птиц, 18 видов зверей и один вид насекомого – комар снежный, или зимний", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что 16 видов занесены в Красную книгу Москвы: три вида первой категории редкости (находящиеся под угрозой исчезновения): горностай, заяц-русак и средний пёстрый дятел, шесть видов второй категории редкости (сокращающиеся в численности): гаичка буроголовая (пухляк), желна, заяц-беляк, куница лесная, московка и серая неясыть. Также специалистами было зафиксировано шесть видов третьей категории редкости (уязвимые на территории столицы): бобр обыкновенный, ласка, синица длиннохвостая, сыч воробьиный, чернеть хохлатая и ястреб-перепелятник и один вид с пятой категорией редкости (восстановившиеся виды): ястреб-тетеревятник.
https://ria.ru/20230309/podkormka-1856988476.html
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РИА Новости
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москва, россия, мосприрода, животные, дикие животные, красная книга
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Мосприрода, Животные, Дикие животные, Красная книга
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Около 60 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы прошедшей зимой, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Около 60 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы зимой. Среди них 38 видов птиц, 18 видов зверей и один вид насекомого – комар снежный, или зимний", - говорится в сообщении комплекса
.
Отмечается, что 16 видов занесены в Красную книгу Москвы: три вида первой категории редкости (находящиеся под угрозой исчезновения): горностай, заяц-русак и средний пёстрый дятел, шесть видов второй категории редкости (сокращающиеся в численности): гаичка буроголовая (пухляк), желна, заяц-беляк, куница лесная, московка и серая неясыть.
Также специалистами было зафиксировано шесть видов третьей категории редкости (уязвимые на территории столицы): бобр обыкновенный, ласка, синица длиннохвостая, сыч воробьиный, чернеть хохлатая и ястреб-перепелятник и один вид с пятой категорией редкости (восстановившиеся виды): ястреб-тетеревятник.
«
"Девять видов замеченных животных – не занесены в Красную книгу Москвы, но нуждаются в постоянном контроле и наблюдении. Среди них бурозубка малая, бурозубка обыкновенная, ворон, грач, малый пёстрый дятел, крапивник, снегирь, сойка и чиж. Один вид из Красной книги России – утка мандаринка", - добавили в сообщении.
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