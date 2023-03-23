https://ria.ru/20230323/zhivotnye-1860434012.html

Около 60 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы зимой

Около 60 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы зимой - РИА Новости, 24.03.2023

Около 60 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы зимой

Около 60 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы прошедшей зимой, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-23T18:54

2023-03-23T18:54

2023-03-24T16:08

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дикие животные

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Около 60 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы прошедшей зимой, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Около 60 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы зимой. Среди них 38 видов птиц, 18 видов зверей и один вид насекомого – комар снежный, или зимний", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что 16 видов занесены в Красную книгу Москвы: три вида первой категории редкости (находящиеся под угрозой исчезновения): горностай, заяц-русак и средний пёстрый дятел, шесть видов второй категории редкости (сокращающиеся в численности): гаичка буроголовая (пухляк), желна, заяц-беляк, куница лесная, московка и серая неясыть. Также специалистами было зафиксировано шесть видов третьей категории редкости (уязвимые на территории столицы): бобр обыкновенный, ласка, синица длиннохвостая, сыч воробьиный, чернеть хохлатая и ястреб-перепелятник и один вид с пятой категорией редкости (восстановившиеся виды): ястреб-тетеревятник.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, россия, мосприрода, животные, дикие животные, красная книга