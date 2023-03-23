https://ria.ru/20230323/zheleznyak-1860222012.html

Михаил Железняк: мерзлота – это тоже ресурс

Михаил Железняк: мерзлота – это тоже ресурс - РИА Новости, 23.03.2023

Михаил Железняк: мерзлота – это тоже ресурс

Задача минимизации рисков, связанных с таянием вечной мерзлоты, требует, в том числе, создания испытательных полигонов, и Якутия – лучшее место для этого,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T22:10

2023-03-23T22:10

2023-03-23T22:10

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

якутск

россия

российская академия наук

арктический совет

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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Задача минимизации рисков, связанных с таянием вечной мерзлоты, требует, в том числе, создания испытательных полигонов, и Якутия – лучшее место для этого, убежден директор Института мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН Михаил Железняк.Руководитель уникального института с подземной лабораторией, криохранилищем семян и собственным музеем мерзлоты стал одним из ведущих участников и модератором дискуссии ученых на площадке проходящей в Якутске Международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.Конференция проводится по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах."Сегодня уже очевидно, что в стране, где 60 процентов территории – это мерзлота, обязательно должен быть испытательный полигон – северный. Почему в Якутске? Потому что здесь есть широкий диапазон изменений климатических условий. Можно испытать, например, влияние мерзлотных вод на линейные сооружения. Мы реально можем испытать любую конструкцию – новое бетонное покрытие, новый асфальт или гофрированные трубы – при минус 30 градусах с циклом промерзания и оттаивания. И это должен быть большой полигон. Китайцы это делают на моделях в комнате со сменой грунтов. И этому научили их наши ученые в 60-70-е годы прошлого века", - сказал РИА Новости глава института.По его словам, новые разработки для северных территорий долго внедряются, потому что требуют серьезных испытаний."Полигон позволит тестировать все, а самое главное – молодежь сможет работать в реальных условиях, с применением новых технологий. Сейчас у нее практики мало – у меня было в 40 раз больше. Наши студенты должны быть подкованнее – без понимания физических процессов мы ничего не построим. А процессы, которые происходят с мерзлотой, очень интересные – и физические, и биохимические. Вообще, человек, который обладает профессией мерзлотоведа, получает совершенно иное понимание того, как все устроено. Опять же романтика северных территорий. Некоторые говорят: это Север – ты к нему примораживаешься. Вот и мне никогда не хотелось куда-то уехать от объекта исследования", - поделился ученый.Он отметил, что мерзлота подвергается постоянным изменениям."Мерзлота меняется – всегда так было и будет. Другое дело – климат. Реакция на изменение климата различна. Когда я что-то изменяю, все другие факторы начинают противодействовать. Любая система хочет остаться в стабильном состоянии. Да, где-то процессы таяния идут быстрее, а есть стабильные территории. Важно, чтобы общество слышало ученых. Пусть каждый занимается своим делом: ученый – наукой, инженер – проектированием, но в контакте", - пояснил Железняк.С этой точки зрения, по мнению мерзлотоведа, конференция особенно удалась."Любая научная конференция направлена на то, чтобы понять, что нового сделано сегодня, и из этих маленьких "научных пятнышек", демонстрирующих новые подходы и возможности, рождаются те решения, которые завтра будут реальны. На этой конференции, например, мы увидели, что нового появилось в части измерительной техники, узнали, как мы можем все это фиксировать, увидели новые инженерные решения, и узнали, как эффективно они используются. То есть сегодня есть новейшие технические решения по строительству на мерзлых грунтах. Плюс мы поговорили о мерзлотах в различных ландшафтных условиях арктического и иных регионов, узнали, какая где идет реакция мерзлоты на потепление, дали ей оценку и понимаем, к чему надо готовиться. Это необходимо для строительства дорог, не говоря уже о домах и иных сооружениях", - заметил Железняк.Значение инженерного блока конференции он подчеркнул особо."Предлагаются очень интересные решения. Есть замечательные разработки, но в каких-то грунтах и регионах они эффективны, а где-то нет. Вообще, мы сегодня начали большой разговор о криогенных ресурсах, ведь из мерзлоты тоже можно извлекать энергетические ресурсы. Взять строительные материалы или конструкционные решения – мерзлота наш помощник. Из нее можно извлечь холод и превратить его в тепло. Вот у нас в Институте мерзлотоведения есть гараж, который отапливается водой. Вода замерзает и выделяет тепло. Это наш промышленный эксперимент – он идет два года: на улице – минус 57, а в гараже не ниже минус семи градусов. Хотя там нет никакого отопления – только вода, залитая в теплоизоляционную систему", - рассказал ученый.

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

якутск, россия, российская академия наук, арктический совет