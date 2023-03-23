https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1860017841.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 23.03.2023
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:37
2023-03-23T12:37
2023-03-23T17:35
в мире
кахраманмараш
турция
сирия
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АНКАРА, 23 мар — РИА Новости. В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Очаг землетрясения залегал на глубине семь километров.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859924150.html
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в мире, кахраманмараш, турция, сирия
В мире, Кахраманмараш, Турция, Сирия
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5,3