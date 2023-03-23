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В Афганистане число пострадавших из-за землетрясения возросло до 80 человек
В Афганистане число пострадавших из-за землетрясения возросло до 80 человек - РИА Новости, 23.03.2023
В Афганистане число пострадавших из-за землетрясения возросло до 80 человек
Число пострадавших в результате землетрясения на северо-востоке Афганистана возросло до 80, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T01:37
2023-03-23T01:37
2023-03-23T01:37
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения на северо-востоке Афганистана возросло до 80, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о четырех погибших и 70 пострадавших. "По последним данным ... четыре человека погибли и еще 80 пострадали", - приводит агентство слова официального представителя министерства здравоохранения Афганистана Шарафата Замана. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане, примерно в 50 километрах от городка Ишкашим в высокогорной провинции Бадахшан, на границе с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана. Подземные толчки ощущались также в Индии, Пакистане и странах Центральной Азии.
https://ria.ru/20230322/zemletryasenie-1859892228.html
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афганистан, бадахшан, таджикистан, в мире
Афганистан, Бадахшан, Таджикистан, В мире
В Афганистане число пострадавших из-за землетрясения возросло до 80 человек
СМИ: в Афганистане число пострадавших в результате землетрясения возросло до 80 человек