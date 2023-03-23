Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в поддержке Украины
Зеленский пожаловался на отсутствие успехов по поддержке Украины и затягивание решений
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие достижений в поддержке Киева и промедления при принятии нужных стране решений.
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"Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят", — заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Украинский президент привел пять примеров. Он указал на значительные промедления при поставках дальнобойных ракет, при принятии решения о передаче Киеву современных западных самолетов, при введении новых санкций против России, при проведении "саммита формулы мира", а также в вопросе евроинтеграции страны.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание соседней страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".