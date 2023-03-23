https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860226629.html

Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в поддержке Украины

Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в поддержке Украины - РИА Новости, 23.03.2023

Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в поддержке Украины

Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие достижений в поддержке Киева и промедления при принятии нужных стране решений. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T22:50

2023-03-23T22:50

2023-03-23T23:02

в мире

украина

киев

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие достижений в поддержке Киева и промедления при принятии нужных стране решений. Украинский президент привел пять примеров. Он указал на значительные промедления при поставках дальнобойных ракет, при принятии решения о передаче Киеву современных западных самолетов, при введении новых санкций против России, при проведении "саммита формулы мира", а также в вопросе евроинтеграции страны.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание соседней страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230309/zelenskiy-1856796927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский