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Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в поддержке Украины - РИА Новости, 23.03.2023
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22:50 23.03.2023 (обновлено: 23:02 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860226629.html
Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в поддержке Украины
Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в поддержке Украины - РИА Новости, 23.03.2023
Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в поддержке Украины
Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие достижений в поддержке Киева и промедления при принятии нужных стране решений. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T22:50
2023-03-23T23:02
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие достижений в поддержке Киева и промедления при принятии нужных стране решений. Украинский президент привел пять примеров. Он указал на значительные промедления при поставках дальнобойных ракет, при принятии решения о передаче Киеву современных западных самолетов, при введении новых санкций против России, при проведении "саммита формулы мира", а также в вопросе евроинтеграции страны.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание соседней страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230309/zelenskiy-1856796927.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский
Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в поддержке Украины

Зеленский пожаловался на отсутствие успехов по поддержке Украины и затягивание решений

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие достижений в поддержке Киева и промедления при принятии нужных стране решений.
«

"Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят", — заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Украинский президент привел пять примеров. Он указал на значительные промедления при поставках дальнобойных ракет, при принятии решения о передаче Киеву современных западных самолетов, при введении новых санкций против России, при проведении "саммита формулы мира", а также в вопросе евроинтеграции страны.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание соседней страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, 24 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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