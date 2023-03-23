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Начальник Генштаба США назвал цели Зеленского максималистскими - РИА Новости, 23.03.2023
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21:02 23.03.2023 (обновлено: 21:24 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860213674.html
Начальник Генштаба США назвал цели Зеленского максималистскими
Начальник Генштаба США назвал цели Зеленского максималистскими - РИА Новости, 23.03.2023
Начальник Генштаба США назвал цели Зеленского максималистскими
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время слушаний в конгрессе назвал максималистскими цели Владимира Зеленского,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T21:02
2023-03-23T21:24
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время слушаний в конгрессе назвал максималистскими цели Владимира Зеленского, включающие "возвращение" Крыма.На заседании чиновника попросили оценить реализуемость действующих планов Киева. Речь идет о намерении украинских властей захватить Донбасс, а также взять под контроль сухопутный коридор в Крым и сам полуостров."Вероятно, эта цель, действительно максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно труднодостижима военным путем", — сказал Милли. Он повторил, что США не ведут войну с Россией, а только помогают Украине бороться за территориальную целостность. На этой неделе немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО сообщила, что Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье. Как утверждается, ВСУ попытаются "разрушить сухопутный мост в Крым".Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов считает, что наступление на этом направлении может стать для ВСУ фатальным. По его словам, США принуждают Киев наступать на юг.Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие попытки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.Крым стал российским регионом 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, западные страны придерживаются той же точки зрения. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860057874.html
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в мире, россия, сша, украина, марк милли, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, США, Украина, Марк Милли, Владимир Зеленский, НАТО
Начальник Генштаба США назвал цели Зеленского максималистскими

Начальник Генштаба США Милли назвал цели Зеленского по борьбе с Россией максималистскими

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeМарк Милли
Марк Милли - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Марк Милли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время слушаний в конгрессе назвал максималистскими цели Владимира Зеленского, включающие "возвращение" Крыма.
На заседании чиновника попросили оценить реализуемость действующих планов Киева. Речь идет о намерении украинских властей захватить Донбасс, а также взять под контроль сухопутный коридор в Крым и сам полуостров.
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Вчера, 13:34
"Вероятно, эта цель, действительно максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно труднодостижима военным путем", — сказал Милли.
Он повторил, что США не ведут войну с Россией, а только помогают Украине бороться за территориальную целостность.
На этой неделе немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО сообщила, что Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье. Как утверждается, ВСУ попытаются "разрушить сухопутный мост в Крым".
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов считает, что наступление на этом направлении может стать для ВСУ фатальным. По его словам, США принуждают Киев наступать на юг.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Украина попросила США предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы
21 марта, 14:12
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие попытки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Крым стал российским регионом 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, западные страны придерживаются той же точки зрения. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Танк Т-62М - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В США назвали российское оружие, способное одолеть танки Запада на Украине
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