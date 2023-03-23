"Это неизбежно". В США сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины
Экс-разведчик ВС США Риттер: потеря Украиной Артемовска приведет к поражению Зеленского
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинская армия потеряет Артемовск, что приведет к поражению страны и падению президента Владимира Зеленского, но у него еще есть возможность спастись, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.
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"Артемовск, как мне кажется, будет такой битвой, в ходе которой будет написана история. <…> Украинцы проигрывают, в какой-то момент они будут сломлены, и начнется процесс распада, который приведет к тому, что, если конфликт будет продолжаться в том же духе, Украина проиграет где-то летом или в начале осени", — спрогнозировал бывший военный.
Если Киев продолжит вооруженное противоборство с Москвой и не примет сейчас никакого прекращения огня или мирного плана, стране придется расплатиться довольно крупной ценой поражения, утверждает офицер.
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"Китайская инициатива — это та инициатива, за успех которой должны молиться все, и она, как мне кажется, подобрана вовремя, потому что нельзя выдвигать такой план, если ситуация на поле боя не та, в которой Зеленский столкнулся с неизбежностью поражения", — отметил эксперт.
Если украинский лидер решит пойти на предложенный Китаем план, он не только спасет себя и останется у власти, но и постсоветская республика сможет сохранить свою территориальную целостность и даже армию, утверждает Риттер.