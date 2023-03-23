https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860057874.html

"Это неизбежно". В США сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины

"Это неизбежно". В США сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины - РИА Новости, 23.03.2023

"Это неизбежно". В США сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины

Украинская армия потеряет Артемовск, что приведет к поражению страны и падению президента Владимира Зеленского, но у него еще есть возможность спастись, заявил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:34

2023-03-23T13:34

2023-03-23T14:45

в мире

артемовск

украина

сша

скотт риттер

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинская армия потеряет Артемовск, что приведет к поражению страны и падению президента Владимира Зеленского, но у него еще есть возможность спастись, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.Если Киев продолжит вооруженное противоборство с Москвой и не примет сейчас никакого прекращения огня или мирного плана, стране придется расплатиться довольно крупной ценой поражения, утверждает офицер.Если украинский лидер решит пойти на предложенный Китаем план, он не только спасет себя и останется у власти, но и постсоветская республика сможет сохранить свою территориальную целостность и даже армию, утверждает Риттер.

https://ria.ru/20230323/ukraina-1859986240.html

артемовск

украина

сша

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в мире, артемовск, украина, сша, скотт риттер, владимир зеленский