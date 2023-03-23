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"Это неизбежно". В США сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины - РИА Новости, 23.03.2023
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13:34 23.03.2023 (обновлено: 14:45 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860057874.html
"Это неизбежно". В США сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины
"Это неизбежно". В США сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины - РИА Новости, 23.03.2023
"Это неизбежно". В США сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины
Украинская армия потеряет Артемовск, что приведет к поражению страны и падению президента Владимира Зеленского, но у него еще есть возможность спастись, заявил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:34
2023-03-23T14:45
в мире
артемовск
украина
сша
скотт риттер
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинская армия потеряет Артемовск, что приведет к поражению страны и падению президента Владимира Зеленского, но у него еще есть возможность спастись, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.Если Киев продолжит вооруженное противоборство с Москвой и не примет сейчас никакого прекращения огня или мирного плана, стране придется расплатиться довольно крупной ценой поражения, утверждает офицер.Если украинский лидер решит пойти на предложенный Китаем план, он не только спасет себя и останется у власти, но и постсоветская республика сможет сохранить свою территориальную целостность и даже армию, утверждает Риттер.
https://ria.ru/20230323/ukraina-1859986240.html
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в мире, артемовск, украина, сша, скотт риттер, владимир зеленский
В мире, Артемовск, Украина, США, Скотт Риттер, Владимир Зеленский
"Это неизбежно". В США сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины

Экс-разведчик ВС США Риттер: потеря Украиной Артемовска приведет к поражению Зеленского

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинская армия потеряет Артемовск, что приведет к поражению страны и падению президента Владимира Зеленского, но у него еще есть возможность спастись, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.
«

"Артемовск, как мне кажется, будет такой битвой, в ходе которой будет написана история. <…> Украинцы проигрывают, в какой-то момент они будут сломлены, и начнется процесс распада, который приведет к тому, что, если конфликт будет продолжаться в том же духе, Украина проиграет где-то летом или в начале осени", — спрогнозировал бывший военный.

Если Киев продолжит вооруженное противоборство с Москвой и не примет сейчас никакого прекращения огня или мирного плана, стране придется расплатиться довольно крупной ценой поражения, утверждает офицер.
«

"Китайская инициатива — это та инициатива, за успех которой должны молиться все, и она, как мне кажется, подобрана вовремя, потому что нельзя выдвигать такой план, если ситуация на поле боя не та, в которой Зеленский столкнулся с неизбежностью поражения", — отметил эксперт.

Если украинский лидер решит пойти на предложенный Китаем план, он не только спасет себя и останется у власти, но и постсоветская республика сможет сохранить свою территориальную целостность и даже армию, утверждает Риттер.
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В миреАртемовскУкраинаСШАСкотт РиттерВладимир Зеленский
 
 
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