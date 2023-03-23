https://ria.ru/20230323/zaporozhe-1859966108.html

Российские военные за пять дней отразили две попытки прорыва под Запорожьем

Российские военные за пять дней отразили две попытки прорыва под Запорожьем - РИА Новости, 23.03.2023

Российские военные за пять дней отразили две попытки прорыва под Запорожьем

Российские силы на Запорожском направлении за последние пять дней отразили две попытки прорыва украинских войск, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:13

2023-03-23T10:13

2023-03-23T11:32

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Российские силы на Запорожском направлении за последние пять дней отразили две попытки прорыва украинских войск, сообщил РИА Новости представитель добровольческого батальона "Шторм Осетия"."Заканчивается распутица, тут становится теплее, и за последние пять дней были две попытки прорыва — в Ореховском и Пологовском районах. Они обе были отбиты. Первая — силами тактической группы при поддержке пехоты, а вторая — силами бронегруппы с количеством десятка и более техники", — сказал собеседник агентства.По его словам, "ежечасно, ежеминутно" артиллерия работает по всему фронту."Авиация работает как по часам: и днем и ночью ребята с "передка" говорят, что по всем разведанным целям в течение нескольких минут прилетает. Отрабатывают ребята, и мы это видели сегодня в небе", – добавил представитель подразделения.На прошлой неделе в Запорожской области украинские силы также пытались совершить прорыв, но в итоге их отбросили с потерями. Как заявлял РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов, чем дальше, тем Киев будет предпринимать больше попыток прорвать фронт, поскольку "Зеленскому отчаянно нужно предъявить западным спонсорам успехи".

https://ria.ru/20230322/udar-1859677450.html

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Российский военный о попытках прорыва ВСУ на Запорожском направлении Украинские войска активно пытаются наступать на Запорожском направлении: российский военный из батальона "Шторм Осетия" рассказал РИА Новости, что за последние 5 дней были отбиты 2 попытки прорыва 2023-03-23T10:13 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр