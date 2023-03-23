https://ria.ru/20230323/zakazy-1859821456.html
Еще четыре белорусские компании разместили заказы на МСП.РФ
Еще четыре белорусские компании разместили заказы на МСП.РФ - РИА Новости, 23.03.2023
Еще четыре белорусские компании разместили заказы на МСП.РФ
Четыре предприятия из Белоруссии присоединились к сервису "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:00
2023-03-23T10:00
2023-03-23T10:00
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Четыре предприятия из Белоруссии присоединились к сервису "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, являющейся оператором платформы.Свой спрос на российские комплектующие для производства дорожно-строительной техники, сырья для цементной промышленности и стройматериалов разместили холдинг "Амкодор", Белорусский цементный завод, "Кричевцементношифер" и крупнейший производитель стройматериалов в Беларуси "Красносельскстройматериалы", уточняется в сообщении.Таким образом, теперь на Цифровой платформе представлены потребности 16 крупных белорусских компаний. По их запросам, поступающим в том числе по линии торгпредства России в Республике Беларусь, Корпорация МСП помогает находить потенциальных поставщиков из числа российских малых и средних предприятий."Отечественный малый и средний бизнес уже давно и успешно взаимодействует с белорусскими компаниями, в том числе с такими промышленными гигантами, как "Белаз", Минский тракторный завод. После запуска Цифровой платформы МСП.РФ предприятия республики в числе первых присоединились к ней, разместили свой спрос на продукцию нашего малого и среднего бизнеса и уже заключили договоры поставок. Сейчас на платформе представлены запросы белорусских компаний на промышленное оборудование, строительные материалы, продовольственные и другие товары - всего более 300 позиций", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.В целом же, на сегодняшний день на Цифровой платформе свои запросы разместили более 40 зарубежных компаний. Помимо Белоруссии, на МСП.РФ представлен бизнес Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Таджикистана, Турции и Омана. Всего на сервисе - более 500 запросных позиций. По итогам переговоров уже заключено более 10 соглашений. Лидерами по числу подписаний являются Белоруссия, Армения и Индия.За год работы Цифровой платформы сервис "Производственная кооперация и сбыт", объединяющий отечественных и иностранных поставщиков и заказчиков, вошел в число наиболее популярных среди представителей малого и среднего бизнеса. С момента запуска МСП.РФ поддержку в организации сбыта продукции получили более 2,5 тысячи компаний.Цифровая платформа была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Сервисы и услуги доступны пользователям на МСП.РФ с февраля 2022 года. Платформа была создана и развивается в соответствии с целями и задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, россия
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Четыре предприятия из Белоруссии присоединились к сервису "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, являющейся оператором платформы.
Свой спрос на российские комплектующие для производства дорожно-строительной техники, сырья для цементной промышленности и стройматериалов разместили холдинг "Амкодор", Белорусский цементный завод, "Кричевцементношифер" и крупнейший производитель стройматериалов в Беларуси "Красносельскстройматериалы", уточняется в сообщении.
Таким образом, теперь на Цифровой платформе представлены потребности 16 крупных белорусских компаний. По их запросам, поступающим в том числе по линии торгпредства России в Республике Беларусь, Корпорация МСП помогает находить потенциальных поставщиков из числа российских малых и средних предприятий.
"Отечественный малый и средний бизнес уже давно и успешно взаимодействует с белорусскими компаниями, в том числе с такими промышленными гигантами, как "Белаз", Минский тракторный завод. После запуска Цифровой платформы МСП.РФ предприятия республики в числе первых присоединились к ней, разместили свой спрос на продукцию нашего малого и среднего бизнеса и уже заключили договоры поставок. Сейчас на платформе представлены запросы белорусских компаний на промышленное оборудование, строительные материалы, продовольственные и другие товары - всего более 300 позиций", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводятся в сообщении.
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В целом же, на сегодняшний день на Цифровой платформе свои запросы разместили более 40 зарубежных компаний. Помимо Белоруссии, на МСП.РФ представлен бизнес Армении
, Азербайджана
, Индии
, ОАЭ
, Узбекистана
, Таджикистана
, Турции
и Омана
. Всего на сервисе - более 500 запросных позиций. По итогам переговоров уже заключено более 10 соглашений. Лидерами по числу подписаний являются Белоруссия, Армения и Индия.
За год работы Цифровой платформы сервис "Производственная кооперация и сбыт", объединяющий отечественных и иностранных поставщиков и заказчиков, вошел в число наиболее популярных среди представителей малого и среднего бизнеса. С момента запуска МСП.РФ поддержку в организации сбыта продукции получили более 2,5 тысячи компаний.
Цифровая платформа была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития
. Сервисы и услуги доступны пользователям на МСП.РФ с февраля 2022 года. Платформа была создана и развивается в соответствии с целями и задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.