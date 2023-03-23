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Очаги сибирской язвы в России локализовали - РИА Новости, 23.03.2023
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16:35 23.03.2023 (обновлено: 17:29 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/yazva-1860129398.html
Очаги сибирской язвы в России локализовали
Очаги сибирской язвы в России локализовали - РИА Новости, 23.03.2023
Очаги сибирской язвы в России локализовали
Очаги сибирской язвы в России локализованы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:35
2023-03-23T17:29
россия
общество
сибирская язва
михаил мурашко
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Очаги сибирской язвы в России локализованы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Все локализовано", — сказал Мурашко журналистам, комментируя ситуацию о сибирской язве.Ранее сообщалось, что два жителя Цивильского района Чувашской Республики заразились сибирской язвой, они госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Глава региона отмечал, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся.Позднее стало известно о госпитализации двух пациентов в Московской области, у которых подозревают данное заболевание.В Чувашии возбудили уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. По данным следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой.
https://ria.ru/20230323/zabolevanie-1860016295.html
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россия, общество, сибирская язва, михаил мурашко
Россия, Общество, Сибирская язва, Михаил Мурашко
Очаги сибирской язвы в России локализовали

Министр здравоохранения Мурашко: очаги сибирской язвы в России локализовали

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Очаги сибирской язвы в России локализованы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Все локализовано", — сказал Мурашко журналистам, комментируя ситуацию о сибирской язве.
Ранее сообщалось, что два жителя Цивильского района Чувашской Республики заразились сибирской язвой, они госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Глава региона отмечал, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся.
Позднее стало известно о госпитализации двух пациентов в Московской области, у которых подозревают данное заболевание.
В Чувашии возбудили уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. По данным следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой.
Сотрудница лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Центральном рынке Новосибирска делает анализы для проверки качества мяса - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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Вчера, 12:47
 
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