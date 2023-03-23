https://ria.ru/20230323/yazva-1860129398.html

Очаги сибирской язвы в России локализовали

Очаги сибирской язвы в России локализовали - РИА Новости, 23.03.2023

Очаги сибирской язвы в России локализовали

Очаги сибирской язвы в России локализованы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:35

2023-03-23T16:35

2023-03-23T17:29

россия

общество

сибирская язва

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Очаги сибирской язвы в России локализованы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Все локализовано", — сказал Мурашко журналистам, комментируя ситуацию о сибирской язве.Ранее сообщалось, что два жителя Цивильского района Чувашской Республики заразились сибирской язвой, они госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Глава региона отмечал, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся.Позднее стало известно о госпитализации двух пациентов в Московской области, у которых подозревают данное заболевание.В Чувашии возбудили уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. По данным следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой.

https://ria.ru/20230323/zabolevanie-1860016295.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, сибирская язва, михаил мурашко