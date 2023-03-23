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В Ярославле на территории моторного завода вспыхнул пожар - РИА Новости, 23.03.2023
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14:25 23.03.2023 (обновлено: 14:40 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/yamz-1860079362.html
В Ярославле на территории моторного завода вспыхнул пожар
В Ярославле на территории моторного завода вспыхнул пожар - РИА Новости, 23.03.2023
В Ярославле на территории моторного завода вспыхнул пожар
Пожар возник в четверг на территории Ярославского моторного завода, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:25
2023-03-23T14:40
происшествия
ярославль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар возник в четверг на территории Ярославского моторного завода, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 13.30 пожарные подразделения выехали по сигналу автоматической пожарной сигнализации по адресу: Проспект Октября, 75, Ярославский моторный завод", - сказал собеседник агентства. По его словам, наблюдается густой черный дым в трехэтажном административном здании. Как уточняет в своем телеграм-канале региональный главк МЧС, горит трансформаторное масло на площади 30 квадратных метров. "Из горящего здания пожарными спасены семь человек, еще 218 эвакуированы администрацией объекта. В настоящее время пожар локализован", - отмечается в посте.К ликвидации пожара привлечены 52 человека и 15 единиц техники, добавляет федеральное МЧС.Ярославский моторный завод, ныне называющийся "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ"), - одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе. История завода ведется с 1916 года.
https://ria.ru/20230320/gorenie-1859001098.html
ярославль
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происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославле на территории моторного завода вспыхнул пожар

Семь человек спасли с территории Ярославского моторного завода, где начался пожар

© Фото : ГУ МЧС по Ярославской областиНа месте пожара на территории Ярославского моторного завода
На месте пожара на территории Ярославского моторного завода - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : ГУ МЧС по Ярославской области
На месте пожара на территории Ярославского моторного завода
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар возник в четверг на территории Ярославского моторного завода, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 13.30 пожарные подразделения выехали по сигналу автоматической пожарной сигнализации по адресу: Проспект Октября, 75, Ярославский моторный завод", - сказал собеседник агентства. По его словам, наблюдается густой черный дым в трехэтажном административном здании. Как уточняет в своем телеграм-канале региональный главк МЧС, горит трансформаторное масло на площади 30 квадратных метров. "Из горящего здания пожарными спасены семь человек, еще 218 эвакуированы администрацией объекта. В настоящее время пожар локализован", - отмечается в посте.
К ликвидации пожара привлечены 52 человека и 15 единиц техники, добавляет федеральное МЧС.
Ярославский моторный завод, ныне называющийся "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ"), - одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе. История завода ведется с 1916 года.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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ПроисшествияЯрославльРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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