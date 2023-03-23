https://ria.ru/20230323/yamz-1860079362.html

В Ярославле на территории моторного завода вспыхнул пожар

В Ярославле на территории моторного завода вспыхнул пожар - РИА Новости, 23.03.2023

В Ярославле на территории моторного завода вспыхнул пожар

Пожар возник в четверг на территории Ярославского моторного завода, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:25

2023-03-23T14:25

2023-03-23T14:40

происшествия

ярославль

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар возник в четверг на территории Ярославского моторного завода, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 13.30 пожарные подразделения выехали по сигналу автоматической пожарной сигнализации по адресу: Проспект Октября, 75, Ярославский моторный завод", - сказал собеседник агентства. По его словам, наблюдается густой черный дым в трехэтажном административном здании. Как уточняет в своем телеграм-канале региональный главк МЧС, горит трансформаторное масло на площади 30 квадратных метров. "Из горящего здания пожарными спасены семь человек, еще 218 эвакуированы администрацией объекта. В настоящее время пожар локализован", - отмечается в посте.К ликвидации пожара привлечены 52 человека и 15 единиц техники, добавляет федеральное МЧС.Ярославский моторный завод, ныне называющийся "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ"), - одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе. История завода ведется с 1916 года.

https://ria.ru/20230320/gorenie-1859001098.html

ярославль

россия

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Кирилл Волков

происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)