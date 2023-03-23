https://ria.ru/20230323/yakutsk-1859999226.html

Президент РАН пожелал успеха участникам конференции по климату в Якутске

Президент РАН пожелал успеха участникам конференции по климату в Якутске - РИА Новости, 23.03.2023

Президент РАН пожелал успеха участникам конференции по климату в Якутске

Изучение эволюции криолитозоны под воздействием природных и антропогенных факторов имеет важнейшее значение для будущего северных территорий, сказал президент... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:04

2023-03-23T12:04

2023-03-23T12:04

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

россия

якутск

геннадий красников

российская академия наук

арктический совет

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Изучение эволюции криолитозоны под воздействием природных и антропогенных факторов имеет важнейшее значение для будущего северных территорий, сказал президент Российской академии наук, академик РАН Геннадий Красников в приветствии участникам Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске.Красников отметил, что конференция посвящена ключевым проблемам глобальных и региональных изменений климата и природной среды."Среди них важнейшее значение для северных и горных территорий имеет изучение эволюции криолитозоны под воздействием природных и антропогенных факторов и способов адаптации к происходящим процессам, позволяющим существенно уменьшить возникающие социально-экономические риски", - говорится в обращении.Глава РАН обратил внимание, что выбор Якутска в качестве места проведения конференции отвечает признанному во всем мире высокому авторитету якутской геокриологической школы, ведущей свое начало от основополагающих работ Михаила Сумгина, академика Павла Мельникова, члена-корреспондента РАН Вениамина Балобаева и успешно развивающейся в настоящее время под руководством члена-корреспондента РАН Михаила Железняка."В программу конференции входят и вопросы научного сопровождения крупных промышленных и инфраструктурных проектов в зоне вечно мерзлых пород, осуществляемых на территории северных регионов. Значение обмена идеями и опытом в этой области трудно переоценить. Желаю участникам конференции плодотворных дискуссий, новых творческих достижений и эффективных практических решений", - заключил Красников.Международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии, проходит в Якутске по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

https://ria.ru/20230323/videoprivetstvie-1859433894.html

россия

якутск

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, якутск, геннадий красников, российская академия наук, арктический совет