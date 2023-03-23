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Николаев: дни Якутии планируем провести в Казахстане до середины 2024 года - РИА Новости, 23.03.2023
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16:03 23.03.2023 (обновлено: 16:26 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/yakutiya-1860114427.html
Николаев: дни Якутии планируем провести в Казахстане до середины 2024 года
Николаев: дни Якутии планируем провести в Казахстане до середины 2024 года - РИА Новости, 23.03.2023
Николаев: дни Якутии планируем провести в Казахстане до середины 2024 года
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что запланировано проведение дней республики в Казахстане, мероприятия должны пройти в конце этого года или в первом... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:03
2023-03-23T16:26
айсен николаев
арктический совет
якутск
россия
казахстан
республика саха (якутия)
мерзлота
климат
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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что запланировано проведение дней республики в Казахстане, мероприятия должны пройти в конце этого года или в первом полугодии 2024 года. В Якутске с 22 по 24 марта проходит научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие проводится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Для освещения конференции в Якутию прибыли журналисты из Греции, Турции, Монголии, Вьетнама, Индии, Казахстана. В четверг Николаев провел с ними встречу. Он рассказал, что в конце января побывал в Казахстане, где они с президентом Касым-Жомартом Токаевым обсудили развитие отношений Республики Саха (Якутия) с Казахстаном и его регионами. По его словам, после этого якутские бизнесмены уже посетили Казахстан для реализации достигнутого ранее соглашения, а сейчас ожидается вторая бизнес-миссия. Он уточнил, что видит большие перспективы в сотрудничестве в IT-индустрии, вопросах добычи и переработки полезных ископаемых. Он напомнил, что народ саха - древнейший тюркский народ, который смог сохранить древние традиции в практически неизменном виде, а эпос Олонхо признан ЮНЕСКО шедевром.
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якутск
россия
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республика саха (якутия)
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айсен николаев, арктический совет, якутск, россия, казахстан, республика саха (якутия), мерзлота, климат
Айсен Николаев, Арктический совет, Якутск, Россия, Казахстан, Республика Саха (Якутия), мерзлота, Климат, Республика Саха (Якутия)

Николаев: дни Якутии планируем провести в Казахстане до середины 2024 года

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что запланировано проведение дней республики в Казахстане, мероприятия должны пройти в конце этого года или в первом полугодии 2024 года.
В Якутске с 22 по 24 марта проходит научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие проводится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Для освещения конференции в Якутию прибыли журналисты из Греции, Турции, Монголии, Вьетнама, Индии, Казахстана. В четверг Николаев провел с ними встречу.
Он рассказал, что в конце января побывал в Казахстане, где они с президентом Касым-Жомартом Токаевым обсудили развитие отношений Республики Саха (Якутия) с Казахстаном и его регионами. По его словам, после этого якутские бизнесмены уже посетили Казахстан для реализации достигнутого ранее соглашения, а сейчас ожидается вторая бизнес-миссия. Он уточнил, что видит большие перспективы в сотрудничестве в IT-индустрии, вопросах добычи и переработки полезных ископаемых.
«
"Конечно, важную роль в развитии отношений будут иметь и культурные связи. Президент Казахстана любезно предложил нам провести дни республики в Казахстане. Мы обязательно их проведем. Наш министр культуры уже побывал в республике, уже обсудили эти вопросы. И мы в конце этого года или в первом полугодии 2024 года обязательно это мероприятие проведем, где покажем все достижения якутской культуры, в том числе и традиционной национальной культуры", - сказал Николаев.
Он напомнил, что народ саха - древнейший тюркский народ, который смог сохранить древние традиции в практически неизменном виде, а эпос Олонхо признан ЮНЕСКО шедевром.
Участник международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевАрктический советЯкутскРоссияКазахстанРеспублика Саха (Якутия)мерзлотаКлимат
 
 
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