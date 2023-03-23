https://ria.ru/20230323/yakutiya-1860114427.html

Николаев: дни Якутии планируем провести в Казахстане до середины 2024 года

Николаев: дни Якутии планируем провести в Казахстане до середины 2024 года - РИА Новости, 23.03.2023

Николаев: дни Якутии планируем провести в Казахстане до середины 2024 года

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что запланировано проведение дней республики в Казахстане, мероприятия должны пройти в конце этого года или в первом... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:03

2023-03-23T16:03

2023-03-23T16:26

айсен николаев

арктический совет

якутск

россия

казахстан

республика саха (якутия)

мерзлота

климат

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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что запланировано проведение дней республики в Казахстане, мероприятия должны пройти в конце этого года или в первом полугодии 2024 года. В Якутске с 22 по 24 марта проходит научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие проводится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Для освещения конференции в Якутию прибыли журналисты из Греции, Турции, Монголии, Вьетнама, Индии, Казахстана. В четверг Николаев провел с ними встречу. Он рассказал, что в конце января побывал в Казахстане, где они с президентом Касым-Жомартом Токаевым обсудили развитие отношений Республики Саха (Якутия) с Казахстаном и его регионами. По его словам, после этого якутские бизнесмены уже посетили Казахстан для реализации достигнутого ранее соглашения, а сейчас ожидается вторая бизнес-миссия. Он уточнил, что видит большие перспективы в сотрудничестве в IT-индустрии, вопросах добычи и переработки полезных ископаемых. Он напомнил, что народ саха - древнейший тюркский народ, который смог сохранить древние традиции в практически неизменном виде, а эпос Олонхо признан ЮНЕСКО шедевром.

https://ria.ru/20230322/sotrudnichestvo-1859767863.html

якутск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

айсен николаев, арктический совет, якутск, россия, казахстан, республика саха (якутия), мерзлота, климат