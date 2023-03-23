https://ria.ru/20230323/vyplaty-1860010879.html
В России 35 миллионов человек получают адресные выплаты автоматически
В России 35 миллионов человек получают адресные выплаты автоматически - РИА Новости, 23.03.2023
В России 35 миллионов человек получают адресные выплаты автоматически
Порядка 35 миллионов россиян сегодня получают адресные выплаты автоматически или на основании одного заявления, поданного дистанционно, получение господдержки... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:22
2023-03-23T12:22
2023-03-23T12:25
общество
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Порядка 35 миллионов россиян сегодня получают адресные выплаты автоматически или на основании одного заявления, поданного дистанционно, получение господдержки становится более простым и удобным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В целом делаем предоставление всей государственной поддержки для людей более простым и удобным, на принципах "социального казначейства". К настоящему времени перевели в такой формат 31 федеральную меру социальной защиты", - рассказал Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме."То есть около 35 миллионов граждан получают адресные выплаты теперь автоматически или на основании лишь одного заявления, которое можно подать дистанционно", - добавил премьер.
https://ria.ru/20230323/matkapital-1860011743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Общество, Россия, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
В России 35 миллионов человек получают адресные выплаты автоматически
Мишустин: 35 миллионов россиян получают адресные выплаты автоматически