https://ria.ru/20230323/vybory-1859936532.html

Запад попытается вмешаться в выборы в России в 2024 году, заявил Медведев

Запад попытается вмешаться в выборы в России в 2024 году, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023

Запад попытается вмешаться в выборы в России в 2024 году, заявил Медведев

Запад будет пытаться вмешаться в президентские выборы в России в 2024 году, неприкрытые попытки влияния они предпринимают с момента распада Советского Союза,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:18

2023-03-23T07:18

2023-03-23T07:18

политика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад будет пытаться вмешаться в президентские выборы в России в 2024 году, неприкрытые попытки влияния они предпринимают с момента распада Советского Союза, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Вне всякого сомнения, что будут вмешиваться, как вмешивались всегда", - заявил он журналистам в ответ на соответствующий вопрос. По словам зампреда Совбеза, Запад, упрекая Россию во вмешательстве, сам делает это "неприкрыто с момента распада Советского Союза" . "Они в 1990-е годы вообще считали, что они у нас лидеров ставить будут. Их эмиссары, политические консультанты, экономические аналитики - они сидели везде. Кто-то просто работал элементарно на разведку (ну это хотя бы объяснимо), а кто-то бабло, извините, зарабатывал для себя. Ну кто-то совмещал и то и другое ,на самом деле, потому, что в мутной воде хорошо ловится различная рыбеха", - заметил Медведев. Зампред Совбеза отметил, что, получив отпор," они очень сильно обиделись".

https://ria.ru/20230323/initsiativy-1859935540.html

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политика, россия, дмитрий медведев