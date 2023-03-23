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Запад попытается вмешаться в выборы в России в 2024 году, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023
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07:18 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/vybory-1859936532.html
Запад попытается вмешаться в выборы в России в 2024 году, заявил Медведев
Запад попытается вмешаться в выборы в России в 2024 году, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023
Запад попытается вмешаться в выборы в России в 2024 году, заявил Медведев
Запад будет пытаться вмешаться в президентские выборы в России в 2024 году, неприкрытые попытки влияния они предпринимают с момента распада Советского Союза,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:18
2023-03-23T07:18
политика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад будет пытаться вмешаться в президентские выборы в России в 2024 году, неприкрытые попытки влияния они предпринимают с момента распада Советского Союза, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Вне всякого сомнения, что будут вмешиваться, как вмешивались всегда", - заявил он журналистам в ответ на соответствующий вопрос. По словам зампреда Совбеза, Запад, упрекая Россию во вмешательстве, сам делает это "неприкрыто с момента распада Советского Союза" . "Они в 1990-е годы вообще считали, что они у нас лидеров ставить будут. Их эмиссары, политические консультанты, экономические аналитики - они сидели везде. Кто-то просто работал элементарно на разведку (ну это хотя бы объяснимо), а кто-то бабло, извините, зарабатывал для себя. Ну кто-то совмещал и то и другое ,на самом деле, потому, что в мутной воде хорошо ловится различная рыбеха", - заметил Медведев. Зампред Совбеза отметил, что, получив отпор," они очень сильно обиделись".
https://ria.ru/20230323/initsiativy-1859935540.html
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политика, россия, дмитрий медведев
Политика, Россия, Дмитрий Медведев
Запад попытается вмешаться в выборы в России в 2024 году, заявил Медведев

Медведев: Запад будет пытаться вмешаться в президентские выборы в России в 2024 году

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад будет пытаться вмешаться в президентские выборы в России в 2024 году, неприкрытые попытки влияния они предпринимают с момента распада Советского Союза, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев: мир прислушивается только к инициативам, подкрепленным оружием
07:09
"Вне всякого сомнения, что будут вмешиваться, как вмешивались всегда", - заявил он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
По словам зампреда Совбеза, Запад, упрекая Россию во вмешательстве, сам делает это "неприкрыто с момента распада Советского Союза" .
"Они в 1990-е годы вообще считали, что они у нас лидеров ставить будут. Их эмиссары, политические консультанты, экономические аналитики - они сидели везде. Кто-то просто работал элементарно на разведку (ну это хотя бы объяснимо), а кто-то бабло, извините, зарабатывал для себя. Ну кто-то совмещал и то и другое ,на самом деле, потому, что в мутной воде хорошо ловится различная рыбеха", - заметил Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что, получив отпор," они очень сильно обиделись".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Лукашенко предупредил, что президентские выборы 2024 года будут непростыми
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