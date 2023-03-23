https://ria.ru/20230323/vvp-1860159617.html

Минэкономразвития ожидает видимый рост ВВП России в 2023 году

Минэкономразвития ожидает видимый рост ВВП России в 2023 году - РИА Новости, 23.03.2023

Минэкономразвития ожидает видимый рост ВВП России в 2023 году

Минэкономразвития ожидает видимый рост экономики России в 2023 году - выше 0,1-0,2%, но точные цифры озвучивать преждевременно, поскольку работа над прогнозом... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:57

2023-03-23T17:57

2023-03-23T18:33

экономика

цены на нефть

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

андрей белоусов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает видимый рост экономики России в 2023 году - выше 0,1-0,2%, но точные цифры озвучивать преждевременно, поскольку работа над прогнозом продолжается, сообщил журналистам глава ведомства Максим Решетников. "Рост продолжается. Сейчас готовим сценарные условия развития экономики на ближайшую трехлетку, которые лягут в основу формирования бюджета. Подтверждаем наши ожидания по этому году на позитивный, причем видимый рост основных показателей, связанный с экономическим развитием, инвестициями, и улучшения прогнозов по доходам населения", - сказал Решетников. На уточняющий вопрос, насколько значимый рост экономики РФ ожидает министерство в 2023 году, Решетников сказал, что еще продолжается "калибровка прогноза, но не 0,1% или 0,2%, а выше (ожидается рост - ред.)". "Заканчиваем сборку этого прогноза", - добавил министр. Предполагается, что Минэкономразвития внесет обновленный прогноз на 2023 год и сценарные условия на предстоящую трехлетку в апреле. Текущий прогноз предполагает снижение экономики на 0,8%, но ранее Решетников говорил, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году, улучшит прогноз по реальным доходам населения.В феврале первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что возможности для выхода экономики России по итогам 2023 года в положительную зону есть. Банк России также в феврале улучшил свой прогноз и допускает изменения динамики ВВП в диапазоне от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4%.ВВП России в 2022 году, по первой оценке Росстата, снизился на 2,1%. Инвестиции в основной капитал и вовсе показали рост - на 4,6%. Такие результаты на фоне беспрецедентных западных санкций оказались значительно лучше изначальных ожиданий и чиновников, и рынка.

https://ria.ru/20230323/gosdolg-1860069009.html

https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853394909.html

https://ria.ru/20230314/vvp-1857826750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов, федеральная служба государственной статистики (росстат)