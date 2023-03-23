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Минэкономразвития ожидает видимый рост ВВП России в 2023 году - РИА Новости, 23.03.2023
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17:57 23.03.2023 (обновлено: 18:33 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/vvp-1860159617.html
Минэкономразвития ожидает видимый рост ВВП России в 2023 году
Минэкономразвития ожидает видимый рост ВВП России в 2023 году - РИА Новости, 23.03.2023
Минэкономразвития ожидает видимый рост ВВП России в 2023 году
Минэкономразвития ожидает видимый рост экономики России в 2023 году - выше 0,1-0,2%, но точные цифры озвучивать преждевременно, поскольку работа над прогнозом... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:57
2023-03-23T18:33
экономика
цены на нефть
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
андрей белоусов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает видимый рост экономики России в 2023 году - выше 0,1-0,2%, но точные цифры озвучивать преждевременно, поскольку работа над прогнозом продолжается, сообщил журналистам глава ведомства Максим Решетников. "Рост продолжается. Сейчас готовим сценарные условия развития экономики на ближайшую трехлетку, которые лягут в основу формирования бюджета. Подтверждаем наши ожидания по этому году на позитивный, причем видимый рост основных показателей, связанный с экономическим развитием, инвестициями, и улучшения прогнозов по доходам населения", - сказал Решетников. На уточняющий вопрос, насколько значимый рост экономики РФ ожидает министерство в 2023 году, Решетников сказал, что еще продолжается "калибровка прогноза, но не 0,1% или 0,2%, а выше (ожидается рост - ред.)". "Заканчиваем сборку этого прогноза", - добавил министр. Предполагается, что Минэкономразвития внесет обновленный прогноз на 2023 год и сценарные условия на предстоящую трехлетку в апреле. Текущий прогноз предполагает снижение экономики на 0,8%, но ранее Решетников говорил, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году, улучшит прогноз по реальным доходам населения.В феврале первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что возможности для выхода экономики России по итогам 2023 года в положительную зону есть. Банк России также в феврале улучшил свой прогноз и допускает изменения динамики ВВП в диапазоне от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4%.ВВП России в 2022 году, по первой оценке Росстата, снизился на 2,1%. Инвестиции в основной капитал и вовсе показали рост - на 4,6%. Такие результаты на фоне беспрецедентных западных санкций оказались значительно лучше изначальных ожиданий и чиновников, и рынка.
https://ria.ru/20230323/gosdolg-1860069009.html
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экономика, цены на нефть, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Андрей Белоусов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минэкономразвития ожидает видимый рост ВВП России в 2023 году

Решетников заявил, что Минэкономразвития ожидает видимый рост ВВП России в 2023 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает видимый рост экономики России в 2023 году - выше 0,1-0,2%, но точные цифры озвучивать преждевременно, поскольку работа над прогнозом продолжается, сообщил журналистам глава ведомства Максим Решетников.
"Рост продолжается. Сейчас готовим сценарные условия развития экономики на ближайшую трехлетку, которые лягут в основу формирования бюджета. Подтверждаем наши ожидания по этому году на позитивный, причем видимый рост основных показателей, связанный с экономическим развитием, инвестициями, и улучшения прогнозов по доходам населения", - сказал Решетников.
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На уточняющий вопрос, насколько значимый рост экономики РФ ожидает министерство в 2023 году, Решетников сказал, что еще продолжается "калибровка прогноза, но не 0,1% или 0,2%, а выше (ожидается рост - ред.)".
"Заканчиваем сборку этого прогноза", - добавил министр.
Предполагается, что Минэкономразвития внесет обновленный прогноз на 2023 год и сценарные условия на предстоящую трехлетку в апреле.
Текущий прогноз предполагает снижение экономики на 0,8%, но ранее Решетников говорил, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году, улучшит прогноз по реальным доходам населения.
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ВВП России в 2022 году, по первой оценке Росстата, снизился на 2,1%. Инвестиции в основной капитал и вовсе показали рост - на 4,6%. Такие результаты на фоне беспрецедентных западных санкций оказались значительно лучше изначальных ожиданий и чиновников, и рынка.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Андрей БелоусовФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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