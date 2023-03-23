https://ria.ru/20230323/vvp-1860006423.html
Спад ВВП России оказался умеренным, заявил Мишустин
Спад ВВП России оказался умеренным, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Спад ВВП России оказался умеренным, заявил Мишустин
Прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами, но мы выстояли, спад оказался вполне умеренным, мы вернули экономику... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:12
2023-03-23T12:12
2023-03-23T13:45
экономика
россия
санкции в отношении россии
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859554103_0:0:3344:1882_1920x0_80_0_0_08e142ee00adf848336a2dfeb974becd.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами, но мы выстояли, спад оказался вполне умеренным, мы вернули экономику на траекторию роста, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли. Да, это было непросто. Спад – неизбежный в таких условиях – оказался вполне умеренным. Однако мы вернули экономику на траекторию роста", - сказал Мишустин в Госдуме в ходе своего отчета о работе правительства РФ за 2022 год.Он отметил, что теперь даже некоторые международные организации прогнозируют России позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году."Такую гибкость наша экономическая система проявляет уже не в первый раз. В ковидный двадцатый год она тоже показала себя более устойчивой, чем ожидалось. Тот кризис мы прошли увереннее многих западных стран, где снижение ВВП было намного больше",- добавил Мишустин.
https://ria.ru/20230323/zapad-1860005683.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859554103_615:0:3344:2047_1920x0_80_0_0_ab9e4cd72e66e7a0d08b658d35bd5fa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Санкции в отношении России, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Спад ВВП России оказался умеренным, заявил Мишустин
Премьер-министр Мишустин допустил выход России на рост ВВП выше развитых стран в 2024 году