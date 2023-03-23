https://ria.ru/20230323/vvp-1860006423.html

Спад ВВП России оказался умеренным, заявил Мишустин

Спад ВВП России оказался умеренным, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Спад ВВП России оказался умеренным, заявил Мишустин

Прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами, но мы выстояли, спад оказался вполне умеренным, мы вернули экономику... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:12

2023-03-23T12:12

2023-03-23T13:45

экономика

россия

санкции в отношении россии

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859554103_0:0:3344:1882_1920x0_80_0_0_08e142ee00adf848336a2dfeb974becd.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами, но мы выстояли, спад оказался вполне умеренным, мы вернули экономику на траекторию роста, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли. Да, это было непросто. Спад – неизбежный в таких условиях – оказался вполне умеренным. Однако мы вернули экономику на траекторию роста", - сказал Мишустин в Госдуме в ходе своего отчета о работе правительства РФ за 2022 год.Он отметил, что теперь даже некоторые международные организации прогнозируют России позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году."Такую гибкость наша экономическая система проявляет уже не в первый раз. В ковидный двадцатый год она тоже показала себя более устойчивой, чем ожидалось. Тот кризис мы прошли увереннее многих западных стран, где снижение ВВП было намного больше",- добавил Мишустин.

https://ria.ru/20230323/zapad-1860005683.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, санкции в отношении россии, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году