https://ria.ru/20230323/vovchenko-1860232952.html

США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко

США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко - РИА Новости, 24.03.2023

США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко

США отказали в выдаче визы заместителю министра труда России Алексею Вовченко, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-23T23:30

2023-03-23T23:30

2023-03-24T00:03

оон

сша

россия

алексей вовченко

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

сергей леонидченко

в мире

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ООН, 23 мар – РИА Новости. США отказали в выдаче визы заместителю министра труда России Алексею Вовченко, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко."Есть и вопиющие случаи. Заместителю министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексею Вовченко, планировавшему принять участие в работе 61-й сессии Комиссии социального развития ООН, было отказано в визе", - сказал Леонидченко на заседании Комитета ООН по сношениям со страной пребывания. Текст выступления опубликован в четверг на сайте российской миссии.Он напомнил, что в 2022 году произошел беспрецедентный случай существенной задержки в выдаче визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и невыдачи визы министру внутренних дел РРоссии Владимиру Колокольцеву.

https://ria.ru/20230323/vizy-1860236162.html

сша

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оон, сша, россия, алексей вовченко, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), сергей леонидченко, в мире