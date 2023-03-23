Рейтинг@Mail.ru
США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 23.03.2023 (обновлено: 00:03 24.03.2023)
https://ria.ru/20230323/vovchenko-1860232952.html
США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко
США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко - РИА Новости, 24.03.2023
США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко
США отказали в выдаче визы заместителю министра труда России Алексею Вовченко, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-23T23:30
2023-03-24T00:03
оон
сша
россия
алексей вовченко
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
сергей леонидченко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156345/60/1563456054_0:241:3072:1969_1920x0_80_0_0_932ff6edec7e6138fd57d19184447121.jpg
ООН, 23 мар – РИА Новости. США отказали в выдаче визы заместителю министра труда России Алексею Вовченко, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко."Есть и вопиющие случаи. Заместителю министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексею Вовченко, планировавшему принять участие в работе 61-й сессии Комиссии социального развития ООН, было отказано в визе", - сказал Леонидченко на заседании Комитета ООН по сношениям со страной пребывания. Текст выступления опубликован в четверг на сайте российской миссии.Он напомнил, что в 2022 году произошел беспрецедентный случай существенной задержки в выдаче визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и невыдачи визы министру внутренних дел РРоссии Владимиру Колокольцеву.
https://ria.ru/20230323/vizy-1860236162.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156345/60/1563456054_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_2e313a1fd550f06c13ee7405a9996b76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, сша, россия, алексей вовченко, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), сергей леонидченко, в мире
ООН, США, Россия, Алексей Вовченко, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Сергей Леонидченко, В мире
США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко

Постпредство России при ООН: США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Вовченко
Алексей Вовченко - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Вовченко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 мар – РИА Новости. США отказали в выдаче визы заместителю министра труда России Алексею Вовченко, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.
"Есть и вопиющие случаи. Заместителю министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексею Вовченко, планировавшему принять участие в работе 61-й сессии Комиссии социального развития ООН, было отказано в визе", - сказал Леонидченко на заседании Комитета ООН по сношениям со страной пребывания. Текст выступления опубликован в четверг на сайте российской миссии.
Он напомнил, что в 2022 году произошел беспрецедентный случай существенной задержки в выдаче визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и невыдачи визы министру внутренних дел РРоссии Владимиру Колокольцеву.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Миссия в ООН рассказала, от чего зависит выдача виз российским дипломатам
Вчера, 23:56
 
ООНСШАРоссияАлексей ВовченкоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Сергей ЛеонидченкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала