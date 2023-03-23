https://ria.ru/20230323/vovchenko-1860232952.html
США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко
США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко - РИА Новости, 24.03.2023
США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко
США отказали в выдаче визы заместителю министра труда России Алексею Вовченко, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-23T23:30
2023-03-23T23:30
2023-03-24T00:03
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россия
алексей вовченко
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
сергей леонидченко
в мире
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ООН, 23 мар – РИА Новости. США отказали в выдаче визы заместителю министра труда России Алексею Вовченко, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко."Есть и вопиющие случаи. Заместителю министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексею Вовченко, планировавшему принять участие в работе 61-й сессии Комиссии социального развития ООН, было отказано в визе", - сказал Леонидченко на заседании Комитета ООН по сношениям со страной пребывания. Текст выступления опубликован в четверг на сайте российской миссии.Он напомнил, что в 2022 году произошел беспрецедентный случай существенной задержки в выдаче визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и невыдачи визы министру внутренних дел РРоссии Владимиру Колокольцеву.
https://ria.ru/20230323/vizy-1860236162.html
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ООН, США, Россия, Алексей Вовченко, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Сергей Леонидченко, В мире
США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко
Постпредство России при ООН: США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко