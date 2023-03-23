https://ria.ru/20230323/vostok-1859929654.html
Российские силы уничтожили пять украинских дронов, гаубицу и миномет
Российские силы уничтожили пять украинских дронов, гаубицу и миномет - РИА Новости, 23.03.2023
Российские силы уничтожили пять украинских дронов, гаубицу и миномет
Группировка российской армии "Восток" уничтожила пять украинских беспилотников, 120-миллиметровый миномет и гаубицу производства США, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T05:05
2023-03-23T05:05
2023-03-23T11:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
александр гордеев (полковник)
сша
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Группировка российской армии "Восток" уничтожила пять украинских беспилотников, 120-миллиметровый миномет и гаубицу производства США, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "На Южнодонецком направлении расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" морской пехоты Тихоокеанского флота сбит беспилотный летательный аппарат "Валькирия". На Запорожском направлении барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Новоивановка уничтожена гаубица противника американского производства", — сказал Гордеев.Расчет ракетного комплекса "Тор" и оператор переносного комплекса "Верба" уничтожили два украинских беспилотника "Лелека". Также огнем из стрелкового оружия сбиты два квадрокоптера.Кроме того, в районе населенного пункта Щербаки с помощью беспилотника был обнаружен 120-миллиметровый украинский миномет, расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил его, отметил Гордеев.
https://ria.ru/20230322/vks-1859774722.html
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Минобороны об успехах группировки "Восток"
Минобороны об успехах группировки "Восток"
2023-03-23T05:05
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вооруженные силы рф, александр гордеев (полковник), сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Александр Гордеев (полковник), США
Российские силы уничтожили пять украинских дронов, гаубицу и миномет
Группировка "Восток" уничтожила в зоне СВО пять БПЛА, миномет и гаубицу производства США
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Группировка российской армии "Восток" уничтожила пять украинских беспилотников, 120-миллиметровый миномет и гаубицу производства США, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"На Южнодонецком направлении расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" морской пехоты Тихоокеанского флота сбит беспилотный летательный аппарат "Валькирия". На Запорожском направлении барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Новоивановка уничтожена гаубица противника американского производства", — сказал Гордеев.
ВКС уничтожили более 20 тысяч объектов противника в ходе спецоперации
Расчет ракетного комплекса "Тор" и оператор переносного комплекса "Верба" уничтожили два украинских беспилотника "Лелека". Также огнем из стрелкового оружия сбиты два квадрокоптера.
Кроме того, в районе населенного пункта Щербаки с помощью беспилотника был обнаружен 120-миллиметровый украинский миномет, расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил его, отметил Гордеев.
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