https://ria.ru/20230323/vostok-1859929654.html

Российские силы уничтожили пять украинских дронов, гаубицу и миномет

Российские силы уничтожили пять украинских дронов, гаубицу и миномет - РИА Новости, 23.03.2023

Российские силы уничтожили пять украинских дронов, гаубицу и миномет

Группировка российской армии "Восток" уничтожила пять украинских беспилотников, 120-миллиметровый миномет и гаубицу производства США, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T05:05

2023-03-23T05:05

2023-03-23T11:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

александр гордеев (полковник)

сша

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Группировка российской армии "Восток" уничтожила пять украинских беспилотников, 120-миллиметровый миномет и гаубицу производства США, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "На Южнодонецком направлении расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" морской пехоты Тихоокеанского флота сбит беспилотный летательный аппарат "Валькирия". На Запорожском направлении барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Новоивановка уничтожена гаубица противника американского производства", — сказал Гордеев.Расчет ракетного комплекса "Тор" и оператор переносного комплекса "Верба" уничтожили два украинских беспилотника "Лелека". Также огнем из стрелкового оружия сбиты два квадрокоптера.Кроме того, в районе населенного пункта Щербаки с помощью беспилотника был обнаружен 120-миллиметровый украинский миномет, расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил его, отметил Гордеев.

https://ria.ru/20230322/vks-1859774722.html

https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858014893.html

сша

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Минобороны об успехах группировки "Восток" Минобороны об успехах группировки "Восток" 2023-03-23T05:05 true PT0M41S

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вооруженные силы рф, александр гордеев (полковник), сша