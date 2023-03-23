https://ria.ru/20230323/vooruzhenie-1859968135.html
Россия выпускает очень достойные виды вооружений, заявил Медведев
Россия выпускает очень достойные виды вооружений, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023
Россия выпускает очень достойные виды вооружений, заявил Медведев
Россия выпускает очень достойные виды вооружений и средств поражения, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:19
2023-03-23T10:19
2023-03-23T10:20
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия выпускает очень достойные виды вооружений и средств поражения, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Мы выпускаем очень достойные виды вооружений, военной и специальной техники и средств поражения", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859967560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Россия выпускает очень достойные виды вооружений, заявил Медведев
Медведев: Россия выпускает очень достойные виды вооружений и средств поражения