https://ria.ru/20230323/vooruzhenie-1859968135.html

Россия выпускает очень достойные виды вооружений, заявил Медведев

Россия выпускает очень достойные виды вооружений, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023

Россия выпускает очень достойные виды вооружений, заявил Медведев

Россия выпускает очень достойные виды вооружений и средств поражения, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:19

2023-03-23T10:19

2023-03-23T10:20

россия

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия выпускает очень достойные виды вооружений и средств поражения, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Мы выпускаем очень достойные виды вооружений, военной и специальной техники и средств поражения", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859967560.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, безопасность