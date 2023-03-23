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Россия выпускает очень достойные виды вооружений, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023
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10:19 23.03.2023 (обновлено: 10:20 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/vooruzhenie-1859968135.html
Россия выпускает очень достойные виды вооружений, заявил Медведев
Россия выпускает очень достойные виды вооружений, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023
Россия выпускает очень достойные виды вооружений, заявил Медведев
Россия выпускает очень достойные виды вооружений и средств поражения, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:19
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россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия выпускает очень достойные виды вооружений и средств поражения, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Мы выпускаем очень достойные виды вооружений, военной и специальной техники и средств поражения", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Россия выпускает очень достойные виды вооружений, заявил Медведев

Медведев: Россия выпускает очень достойные виды вооружений и средств поражения

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия выпускает очень достойные виды вооружений и средств поражения, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Мы выпускаем очень достойные виды вооружений, военной и специальной техники и средств поражения", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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10:17
 
РоссияДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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