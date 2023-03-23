https://ria.ru/20230323/vkontakte-1860084347.html

VK Fest считают самым известным фестивалем в России, показал опрос

VK Fest считают самым известным фестивалем в России, показал опрос - РИА Новости, 23.03.2023

VK Fest считают самым известным фестивалем в России, показал опрос

Среди россиян провели исследование на знание фестивалей страны. Респондентов просили назвать российские музыкальные фестивали, о которых они знают, — чаще всего РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:41

2023-03-23T14:41

2023-03-23T14:41

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Среди россиян провели исследование на знание фестивалей страны. Респондентов просили назвать российские музыкальные фестивали, о которых они знают, — чаще всего звучали VK Fest, "Нашествие" и "Дикая Мята".Лидером стал VK Fest. Респонденты воспринимают его как молодежное событие с удобной локацией, в том числе за счет широкой географии. VK Fest также вошел в группу фестивалей, которые участники исследования готовы порекомендовать друзьям и знакомым.Кроме того, исследование, проводимое по всей России, показало, что жители Санкт-Петербурга чаще остальных посещали музыкальные фестивали за последние три года. Реже всего на них бывали опрошенные из городов с населением до 100 тысяч человек — там такие события проходят редко, а до крупных фестивалей местным жителям добраться сложнее.Также выяснилось, что у респондентов из всех городов растет интерес к музыкальным событиям. После отмены ограничений из-за пандемии COVID-19 почти половина опрошенных планирует в этом году побывать на музыкальных фестивалях.Исследование также показало, что средний возраст посетителей фестивалей — около 34 лет. В основном это семейные люди с детьми, со средним уровнем дохода. Анализ независимой аудитории из разных городов страны провела одна из ведущих исследовательских компаний России OMI (Online Market Intelligence).В 2022 году VK Fest прошёл одновременно сразу в трёх городах — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи (Сириус). За два фестивальных дня главный летний open-air посетили 175 тысяч человек, а за онлайн-трансляцией события наблюдали более 23 млн зрителей. В 2023 году VK Fest ждёт грандиозное обновление: фестиваль будет длиться целый месяц и проходить сразу в 5 городах — новыми городами присутствия стали Новосибирск и Владивосток.

https://ria.ru/20230217/vkontakte-1852676545.html

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