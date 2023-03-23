https://ria.ru/20230323/vizy-1860236162.html
Миссия в ООН рассказала, от чего зависит выдача виз российским дипломатам
Миссия в ООН рассказала, от чего зависит выдача виз российским дипломатам - РИА Новости, 23.03.2023
Миссия в ООН рассказала, от чего зависит выдача виз российским дипломатам
США ставят вопрос выдачи виз российским дипломатам, направляющимся на работу в постпредство при ООН в зависимость от двусторонних отношений Вашингтона с... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T23:56
2023-03-23T23:56
2023-03-23T23:56
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ООН, 23 мар – РИА Новости. США ставят вопрос выдачи виз российским дипломатам, направляющимся на работу в постпредство при ООН в зависимость от двусторонних отношений Вашингтона с Москвой, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко. По его словам, из года в год не наблюдается никаких подвижек в решении проблем, искусственно созданных Штатами для функционирования постпредств группы государств, обозначенных Вашингтоном в качестве "неугодных" для себя, эти нарушения множатся и усугубляются. "В нашем случае Вашингтон не стесняется ставить выполнение Соглашения о Центральных учреждениях в зависимость от характера двусторонних отношений с Россией. И это при том, что подобная увязка Соглашением прямо запрещена", - сказал Леонидченко.
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в мире, оон, сергей леонидченко, сша, россия
В мире, ООН, Сергей Леонидченко, США, Россия
Миссия в ООН рассказала, от чего зависит выдача виз российским дипломатам
Миссия в ООН: выдача виз российским дипломатам зависит от отношений Москвы и Вашингтона
ООН, 23 мар – РИА Новости. США ставят вопрос выдачи виз российским дипломатам, направляющимся на работу в постпредство при ООН в зависимость от двусторонних отношений Вашингтона с Москвой, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.
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"Убеждены, что все сроки, а уж тем более "разумные", для устранения США последствий нарушений собственных международно-правовых обязательств давно прошли", - сказал Леонидченко на заседании Комитета ООН по сношениям со страной пребывания. Текст выступления опубликован в четверг на сайте российской миссии.
По его словам, из года в год не наблюдается никаких подвижек в решении проблем, искусственно созданных Штатами для функционирования постпредств группы государств, обозначенных Вашингтоном в качестве "неугодных" для себя, эти нарушения множатся и усугубляются.
"В нашем случае Вашингтон не стесняется ставить выполнение Соглашения о Центральных учреждениях в зависимость от характера двусторонних отношений с Россией. И это при том, что подобная увязка Соглашением прямо запрещена", - сказал Леонидченко.
Россия ждет запуска арбитража ООН — США из-за проблем с визами дипломатов