https://ria.ru/20230323/vizy-1860236162.html

Миссия в ООН рассказала, от чего зависит выдача виз российским дипломатам

Миссия в ООН рассказала, от чего зависит выдача виз российским дипломатам - РИА Новости, 23.03.2023

Миссия в ООН рассказала, от чего зависит выдача виз российским дипломатам

США ставят вопрос выдачи виз российским дипломатам, направляющимся на работу в постпредство при ООН в зависимость от двусторонних отношений Вашингтона с... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T23:56

2023-03-23T23:56

2023-03-23T23:56

в мире

оон

сергей леонидченко

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ООН, 23 мар – РИА Новости. США ставят вопрос выдачи виз российским дипломатам, направляющимся на работу в постпредство при ООН в зависимость от двусторонних отношений Вашингтона с Москвой, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко. По его словам, из года в год не наблюдается никаких подвижек в решении проблем, искусственно созданных Штатами для функционирования постпредств группы государств, обозначенных Вашингтоном в качестве "неугодных" для себя, эти нарушения множатся и усугубляются. "В нашем случае Вашингтон не стесняется ставить выполнение Соглашения о Центральных учреждениях в зависимость от характера двусторонних отношений с Россией. И это при том, что подобная увязка Соглашением прямо запрещена", - сказал Леонидченко.

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в мире, оон, сергей леонидченко, сша, россия