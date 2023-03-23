Рейтинг@Mail.ru
Нарколог рассказал, почему вейпы безвредными не бывают - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/veypy-1860121174.html
Нарколог рассказал, почему вейпы безвредными не бывают
Нарколог рассказал, почему вейпы безвредными не бывают - РИА Новости, 23.03.2023
Нарколог рассказал, почему вейпы безвредными не бывают
Вейпы и любые другие приспособления для вдыхания курительных смесей безвредными не бывают, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог министерства... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:17
2023-03-23T16:17
общество
нижегородская область
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152565/76/1525657679_0:0:2696:1517_1920x0_80_0_0_47a876dcc3cc098c3b974851423e33af.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Вейпы и любые другие приспособления для вдыхания курительных смесей безвредными не бывают, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг попросил главу правительства Михаила Мишустина поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей. Мишустин пообещал рассмотреть этот и сформировать позицию кабмина. "Устройства с курительными смесями – вейпы, любые другие приспособления для вдыхания - небезопасны. Без вредности тут не бывает – если вдыхают, значит, в легких что-то осаждается", - сказал Тарасов. По словам нарколога, в состав жидкостей для курения, которые используются в электронных сигаретах и вейпах, входят небезопасные синтетические наполнители. Такие испарения могут привести к воспалительным процессам в горле. Также у потребителей курительных жидкостей могут возникнуть хронические заболевания легких. "Молодежь думает, что все безопасно, и только с годами начинаешь понимать, что это не так… Решать вопрос надо серьезно. Но это вопрос юридический, не клинический. Любой запрет не так прост и требует времени", - считает Тарасов. По его мнению, следует дифференцировать вещества, входящие в состав курительных смесей, и при необходимости внести их в список наркотических или сильнодействующих веществ. Такие средства уже ограничиваются существующими законами. Употребление других веществ можно ограничить, как это происходит с табакокурением. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, эксперты Нижегородского областного наркологического диспансера сходятся во мнении, что заверения производителей вейпов и курительных жидкостей о безвредности вдыхания паров при курении стоит подвергать сомнению. По мнению главного внештатного детского психиатра-нарколога министерства здравоохранения Нижегородской области Алексея Нелидова, токсичные вещества, выделяемые при испарении курительных жидкостей, могут вызывать обострение астмы, пневмонии и различных сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у детей и подростков. Кроме того, никотин, который также содержится в составе жидкостей для курения и чаще всего имеет не природное, а химическое происхождение, не несет в себе ничего полезного и вызывает привыкание. Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Нижегородской области Наталья Савицкая отметила, что курение вейпов и других пароиспарителей способствует повышению артериального давления, увеличивает риск развития инфаркта и инсульта. Кроме того, подчеркнула врач, не существует безопасных форм курения. А влияние вейпинга на здоровье будет отрицательным, в первую очередь, из-за наличия в составе курительных жидкостей ароматизаторов и синтетических компонентов.
https://ria.ru/20230321/prodazha-1859477273.html
https://ria.ru/20230320/veypov-1859021236.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152565/76/1525657679_0:13:2696:2035_1920x0_80_0_0_e452cde1f4ef03c6ebdf9fb3fadb5ee9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нижегородская область, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Нижегородская область, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Нарколог рассказал, почему вейпы безвредными не бывают

Нарколог Минздрава: вейпы и устройства для вдыхания курительных смесей всегда небезопасны

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСистема нагревания табака
Система нагревания табака - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Система нагревания табака. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Вейпы и любые другие приспособления для вдыхания курительных смесей безвредными не бывают, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг попросил главу правительства Михаила Мишустина поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей. Мишустин пообещал рассмотреть этот и сформировать позицию кабмина.
"Устройства с курительными смесями – вейпы, любые другие приспособления для вдыхания - небезопасны. Без вредности тут не бывает – если вдыхают, значит, в легких что-то осаждается", - сказал Тарасов.
По словам нарколога, в состав жидкостей для курения, которые используются в электронных сигаретах и вейпах, входят небезопасные синтетические наполнители. Такие испарения могут привести к воспалительным процессам в горле. Также у потребителей курительных жидкостей могут возникнуть хронические заболевания легких.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В Госдуме предложили приравнять продажу вейп-устройств к продаже сигарет
21 марта, 14:28
"Молодежь думает, что все безопасно, и только с годами начинаешь понимать, что это не так… Решать вопрос надо серьезно. Но это вопрос юридический, не клинический. Любой запрет не так прост и требует времени", - считает Тарасов.
По его мнению, следует дифференцировать вещества, входящие в состав курительных смесей, и при необходимости внести их в список наркотических или сильнодействующих веществ. Такие средства уже ограничиваются существующими законами. Употребление других веществ можно ограничить, как это происходит с табакокурением.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, эксперты Нижегородского областного наркологического диспансера сходятся во мнении, что заверения производителей вейпов и курительных жидкостей о безвредности вдыхания паров при курении стоит подвергать сомнению. По мнению главного внештатного детского психиатра-нарколога министерства здравоохранения Нижегородской области Алексея Нелидова, токсичные вещества, выделяемые при испарении курительных жидкостей, могут вызывать обострение астмы, пневмонии и различных сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у детей и подростков. Кроме того, никотин, который также содержится в составе жидкостей для курения и чаще всего имеет не природное, а химическое происхождение, не несет в себе ничего полезного и вызывает привыкание.
Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Нижегородской области Наталья Савицкая отметила, что курение вейпов и других пароиспарителей способствует повышению артериального давления, увеличивает риск развития инфаркта и инсульта. Кроме того, подчеркнула врач, не существует безопасных форм курения. А влияние вейпинга на здоровье будет отрицательным, в первую очередь, из-за наличия в составе курительных жидкостей ароматизаторов и синтетических компонентов.
Девушка с электронной сигаретой - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В России в полтора раза выросли продажи жидкостей для вейпов
20 марта, 06:25
 
ОбществоНижегородская областьМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала