https://ria.ru/20230323/veypy-1860121174.html

Нарколог рассказал, почему вейпы безвредными не бывают

Нарколог рассказал, почему вейпы безвредными не бывают - РИА Новости, 23.03.2023

Нарколог рассказал, почему вейпы безвредными не бывают

Вейпы и любые другие приспособления для вдыхания курительных смесей безвредными не бывают, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог министерства... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:17

2023-03-23T16:17

2023-03-23T16:17

общество

нижегородская область

михаил мишустин

вячеслав володин

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Вейпы и любые другие приспособления для вдыхания курительных смесей безвредными не бывают, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг попросил главу правительства Михаила Мишустина поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей. Мишустин пообещал рассмотреть этот и сформировать позицию кабмина. "Устройства с курительными смесями – вейпы, любые другие приспособления для вдыхания - небезопасны. Без вредности тут не бывает – если вдыхают, значит, в легких что-то осаждается", - сказал Тарасов. По словам нарколога, в состав жидкостей для курения, которые используются в электронных сигаретах и вейпах, входят небезопасные синтетические наполнители. Такие испарения могут привести к воспалительным процессам в горле. Также у потребителей курительных жидкостей могут возникнуть хронические заболевания легких. "Молодежь думает, что все безопасно, и только с годами начинаешь понимать, что это не так… Решать вопрос надо серьезно. Но это вопрос юридический, не клинический. Любой запрет не так прост и требует времени", - считает Тарасов. По его мнению, следует дифференцировать вещества, входящие в состав курительных смесей, и при необходимости внести их в список наркотических или сильнодействующих веществ. Такие средства уже ограничиваются существующими законами. Употребление других веществ можно ограничить, как это происходит с табакокурением. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, эксперты Нижегородского областного наркологического диспансера сходятся во мнении, что заверения производителей вейпов и курительных жидкостей о безвредности вдыхания паров при курении стоит подвергать сомнению. По мнению главного внештатного детского психиатра-нарколога министерства здравоохранения Нижегородской области Алексея Нелидова, токсичные вещества, выделяемые при испарении курительных жидкостей, могут вызывать обострение астмы, пневмонии и различных сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у детей и подростков. Кроме того, никотин, который также содержится в составе жидкостей для курения и чаще всего имеет не природное, а химическое происхождение, не несет в себе ничего полезного и вызывает привыкание. Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Нижегородской области Наталья Савицкая отметила, что курение вейпов и других пароиспарителей способствует повышению артериального давления, увеличивает риск развития инфаркта и инсульта. Кроме того, подчеркнула врач, не существует безопасных форм курения. А влияние вейпинга на здоровье будет отрицательным, в первую очередь, из-за наличия в составе курительных жидкостей ароматизаторов и синтетических компонентов.

https://ria.ru/20230321/prodazha-1859477273.html

https://ria.ru/20230320/veypov-1859021236.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, нижегородская область, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф