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Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов

Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках отчета в Госдуме пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:18

2023-03-23T14:18

2023-03-23T14:34

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

вячеслав володин

михаил мурашко

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках отчета в Госдуме пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию.Спикер ГД Вячеслав Володин на мероприятии попросил главу правительства поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей, и отметив, что это "наша общая позиция".Глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что "мероприятие, которое увеличивает ожидаемую продолжительность жизни, сокращает вредный фактор, мы всегда поддерживаем".

https://ria.ru/20230213/vape-1851749904.html

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михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, вячеслав володин, михаил мурашко, здоровье - общество, россия