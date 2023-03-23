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Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках отчета в Госдуме пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:18
2023-03-23T14:18
2023-03-23T14:34
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
вячеслав володин
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках отчета в Госдуме пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию.Спикер ГД Вячеслав Володин на мероприятии попросил главу правительства поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей, и отметив, что это "наша общая позиция".Глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что "мероприятие, которое увеличивает ожидаемую продолжительность жизни, сокращает вредный фактор, мы всегда поддерживаем".
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михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, вячеслав володин, михаил мурашко, здоровье - общество, россия
Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Вячеслав Володин, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Россия
Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
Мишустин пообещал, что правительство сформирует позицию по вопросу о запрете вейпов