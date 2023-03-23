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Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов - РИА Новости, 23.03.2023
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14:18 23.03.2023 (обновлено: 14:34 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/veypy-1860076963.html
Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках отчета в Госдуме пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:18
2023-03-23T14:34
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
вячеслав володин
михаил мурашко
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках отчета в Госдуме пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию.Спикер ГД Вячеслав Володин на мероприятии попросил главу правительства поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей, и отметив, что это "наша общая позиция".Глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что "мероприятие, которое увеличивает ожидаемую продолжительность жизни, сокращает вредный фактор, мы всегда поддерживаем".
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михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, вячеслав володин, михаил мурашко, здоровье - общество, россия
Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Вячеслав Володин, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Россия
Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов

Мишустин пообещал, что правительство сформирует позицию по вопросу о запрете вейпов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках отчета в Госдуме пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию.
Спикер ГД Вячеслав Володин на мероприятии попросил главу правительства поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей, и отметив, что это "наша общая позиция".
«
"Есть, рассмотрим. Сформируем позицию, конечно", - сказал Мишустин после слов Володина.
Глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что "мероприятие, которое увеличивает ожидаемую продолжительность жизни, сокращает вредный фактор, мы всегда поддерживаем".
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
В Калининградской области подростки отравились вейпами
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Михаил МишустинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуВячеслав ВолодинМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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