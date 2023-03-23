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Володин попросил Мишустина поддержать запрет вейпов - РИА Новости, 23.03.2023
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14:18 23.03.2023 (обновлено: 14:52 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/veypy-1860076491.html
Володин попросил Мишустина поддержать запрет вейпов
Володин попросил Мишустина поддержать запрет вейпов - РИА Новости, 23.03.2023
Володин попросил Мишустина поддержать запрет вейпов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу правительства Михаила Мишустина поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:18
2023-03-23T14:52
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
общество
михаил мишустин
правительство рф
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу правительства Михаила Мишустина поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей.Мишустин в четверг представляет в Госдуме ежегодный отчет правительства."У нас тоже есть несколько тем, которые сегодня находятся в правительстве, и хотелось бы здесь обратной реакции. Один из таких вопросов - это запрет вейпов, наша общая позиция. Михаил Владимирович, надо поддержать", - обратился Володин к премьер-министру, отметив, что "детей надо спасать".При этом Володин напомнил, что Минфин не поддержал полный запрет вейпов в РФ. Как отметил спикер ГД, "голос" ведомства "более мощный", поскольку они "считают деньги". Однако, подчеркнул парламентарий, здоровье детей важнее."Нам бы здесь объединиться с вами. Можно?" - добавил Володин.Мишустин отметил, что позиция кабмина будет сформирована.Ранее Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В ГД была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведение в Госдуме парламентских слушаний по теме запрета вейпов.Роспотребнадзор, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов в РФ, а вот в Минфине отметили, что полный запрет вейпов и жидкостей для них в РФ может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции.
https://ria.ru/20230321/prodazha-1859477273.html
https://ria.ru/20230320/veypov-1859021236.html
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, общество, михаил мишустин, правительство рф, госдума рф
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Общество, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Госдума РФ
Володин попросил Мишустина поддержать запрет вейпов

Володин попросил Мишустина поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу правительства Михаила Мишустина поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей.
Мишустин в четверг представляет в Госдуме ежегодный отчет правительства.
"У нас тоже есть несколько тем, которые сегодня находятся в правительстве, и хотелось бы здесь обратной реакции. Один из таких вопросов - это запрет вейпов, наша общая позиция. Михаил Владимирович, надо поддержать", - обратился Володин к премьер-министру, отметив, что "детей надо спасать".
При этом Володин напомнил, что Минфин не поддержал полный запрет вейпов в РФ. Как отметил спикер ГД, "голос" ведомства "более мощный", поскольку они "считают деньги". Однако, подчеркнул парламентарий, здоровье детей важнее.
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"Нам бы здесь объединиться с вами. Можно?" - добавил Володин.
Мишустин отметил, что позиция кабмина будет сформирована.
Ранее Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В ГД была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведение в Госдуме парламентских слушаний по теме запрета вейпов.
Роспотребнадзор, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов в РФ, а вот в Минфине отметили, что полный запрет вейпов и жидкостей для них в РФ может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуОбществоМихаил МишустинПравительство РФГосдума РФ
 
 
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