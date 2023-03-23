Володин попросил Мишустина поддержать запрет вейпов
Володин попросил Мишустина поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу правительства Михаила Мишустина поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей.
"У нас тоже есть несколько тем, которые сегодня находятся в правительстве, и хотелось бы здесь обратной реакции. Один из таких вопросов - это запрет вейпов, наша общая позиция. Михаил Владимирович, надо поддержать", - обратился Володин к премьер-министру, отметив, что "детей надо спасать".
При этом Володин напомнил, что Минфин не поддержал полный запрет вейпов в РФ. Как отметил спикер ГД, "голос" ведомства "более мощный", поскольку они "считают деньги". Однако, подчеркнул парламентарий, здоровье детей важнее.
"Нам бы здесь объединиться с вами. Можно?" - добавил Володин.
Мишустин отметил, что позиция кабмина будет сформирована.
Ранее Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В ГД была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведение в Госдуме парламентских слушаний по теме запрета вейпов.
Роспотребнадзор, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов в РФ, а вот в Минфине отметили, что полный запрет вейпов и жидкостей для них в РФ может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции.