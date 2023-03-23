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В Венгрии раскритиковали решение Лондона отправить Киеву снаряды с ураном - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:27 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/uran-1860194067.html
В Венгрии раскритиковали решение Лондона отправить Киеву снаряды с ураном
В Венгрии раскритиковали решение Лондона отправить Киеву снаряды с ураном - РИА Новости, 23.03.2023
В Венгрии раскритиковали решение Лондона отправить Киеву снаряды с ураном
Решение Великобритании отправить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран, не ведет к деэскалации, Венгрия никому не советовала бы это делать, заявил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:27
2023-03-23T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
россия
владимир путин
джон кирби
сергей лавров
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БУДАПЕШТ, 23 мар - РИА Новости. Решение Великобритании отправить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран, не ведет к деэскалации, Венгрия никому не советовала бы это делать, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. "Это (поставка Киеву боеприпасов с обедненным ураном - ред.) не ведет к деэскалации... Мнение Венгрии о поставках оружия известно, мы никому бы не советовали посылать оружие, содержащее уран", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Он также отметил, что Венгрия участвует в совместных закупках боеприпасов Евросоюзом, однако их будет использовать только венгерская армия, в другие страны, в частности, на Украину, Будапешт свои снаряды не отправит. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отправят на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены, что они не несут радиоактивной угрозы, по его словам, это "вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями". Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Ранее доктор в области геоэкологической инженерии из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави заявила, что использование американскими военными в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака и заболеваний, связанных с радиоактивностью.
https://ria.ru/20230323/uran-1860188523.html
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в мире, венгрия, украина, россия, владимир путин, джон кирби, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Россия, Владимир Путин, Джон Кирби, Сергей Лавров
В Венгрии раскритиковали решение Лондона отправить Киеву снаряды с ураном

В Венгрии раскритиковали решение Лондона отправить Киеву боеприпасы с обедненным ураном

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнер с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 мар - РИА Новости. Решение Великобритании отправить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран, не ведет к деэскалации, Венгрия никому не советовала бы это делать, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.
"Это (поставка Киеву боеприпасов с обедненным ураном - ред.) не ведет к деэскалации... Мнение Венгрии о поставках оружия известно, мы никому бы не советовали посылать оружие, содержащее уран", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Адвокат рассказал о процессе против НАТО за использование обедненного урана
Вчера, 19:09
Он также отметил, что Венгрия участвует в совместных закупках боеприпасов Евросоюзом, однако их будет использовать только венгерская армия, в другие страны, в частности, на Украину, Будапешт свои снаряды не отправит.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отправят на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены, что они не несут радиоактивной угрозы, по его словам, это "вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями".
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Антонов: поставки Киеву снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон
Вчера, 04:45
Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
Ранее доктор в области геоэкологической инженерии из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави заявила, что использование американскими военными в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака и заболеваний, связанных с радиоактивностью.
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Вчера, 13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаРоссияВладимир ПутинДжон КирбиСергей Лавров
 
 
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